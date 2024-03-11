Понедельник, 11 Марта 2024 21:29

АрмИнфо.Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении совместно с посольством Франции в РА запускают пилотный проект "Продвижение французского языка в Армении".

Как сообщает пресс-служба МОНКС РА, цель проекта - поддержка образовательной политики государственных образовательных учреждений

Армении и стимулирование изучения французского языка, а также создание национальной сети для переподготовки преподавателей французского языка как иностранного.

В течение 2024-2025 годов отобранные участники примут участие в курсах, координируемых France Education International (FEI), общей продолжительностью 225 часов, а после тестирования они станут преподавателями по переподготовке, официально признанными МОНКС.