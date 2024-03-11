Понедельник, 11 Марта 2024 21:28

АрмИнфо. В МИД России сообщили, что обратили внимание на высказывания замминистра обороны Британии Джеймса Хиппи, обозначившего готовность оказать поддержку Армении перед лицом "исходящих из России угроз".

"Нас уже не удивляет тот факт, что в Лондоне перестали скрывать антироссийскую сущность всех своих шагов на постсоветском пространстве, в том числе на Южном Кавказе. Но откровения Хиппи - это еще и прямое подтверждение того, что Запад стремится превратить Армению в инструмент проводимой им в регионе линии, направленной против Москвы", - сообщили в МИД, передает РИА Новости.

В дипломатическом ведомстве отметили, что эта ситуация - повод задуматься для ответственных политиков в Ереване.

Ранее, министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи в ответ на вопрос британских парламентариев о том, "как он оценивает потенциальные выгоды для оборонной промышленности Великобритании от выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)", в частности заявил: "Великобритания признает решение Армении о возможном выходе из ОДКБ как суверенное право и будет работать с евроатлантическими союзниками, чтобы поддержать Армению перед лицом российских угроз возмездия".

При этом чиновник отметил, что "заморозка" членства Армении в ОДКБ еще не означает официального выхода из организации.

"Великобритания подписала эмбарго ОБСЕ на поставки оружия, и поэтому любые выгоды для оборонной промышленности Великобритании должны осуществляться в рамках установленных ограничений. Мы продолжим тесно сотрудничать с Арменией, чтобы изучить возможности для более тесного сотрудничества",- подчеркнул он в своем ответе британскому парламенту.