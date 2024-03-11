Понедельник, 11 Марта 2024 21:27

АрмИнфо.Сегодня посол ЕС в Армении Василис Марагос и директор Центра креативных технологий "Тумо" Мари Лу Папазян подписали соглашение, согласно которому ЕС выделит 2,5 миллиона евро на реконструкцию старого рынка Гюмри, создание международной кулинарной школы и реализацию долгосрочного проекта по содействию экономическому развитию.

Как сообщает пресс-служба "Тумо", цель проекта - позиционировать Гюмри как региональный центр туризма и кулинарии, сочетающий в себе

наследие армянской кухни и инновационные подходы.

Гвоздем проекта является кулинарная школа, предоставляющая образование международного уровня. Для разработки своей учебной программы Тумо сотрудничает с престижной французской школой Institut Lyfe (ранее Institut Paul Bocuse), принося в Армению лучший опыт и всемирно признанные подходы к кулинарному образованию. Кроме того, лучшие студенты, завершившие двухлетнюю образовательную программу, получат возможность продолжить обучение в Institut Lyfe в Лионе, Франция.

30 студентов в год получат возможность приобрести в школе качественные кулинарные навыки, большинство из которых будут получать стипендию и учиться бесплатно.

"Эта программа откроет новую страницу для экономики Гюмри. Предоставляя новые навыки и возможности местным жителям, особенно молодежи и предпринимателям, мы помогаем Гюмри реализовать свой огромный потенциал. ЕС гордится тем, что поддерживает инициативы, которые развивают человеческий капитал и способствуют устойчивому экономическому прогрессу в регионах Армении. Мы благодарим Тумо и мэрию Гюмри за сотрудничество в реализации проекта", - сказал посол ЕС в Армении Василис Марагос.

Помимо финансирования ЕС, проект также поддержат сторонники Тумо Джудит Сарьян и Виктор Заругян, а также Фонд Чона и Асмик Мкртичян (JHM).

В ближайшие недели будет объявлен международный архитектурный конкурс, на котором будет выбрана команда, которая возьмется за строительство центра. Строительные работы начнутся сразу после выбора команды, до лета этого года. Открытие рынка и кулинарной школы запланировано на 2026 год.