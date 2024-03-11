Понедельник, 11 Марта 2024 21:26

АрмИнфо. Франция является важнейшим политическим партнером Армении. Об этом свидетельствуют результаты нового общенационального опроса, проведенного Центром аналитических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI) в Армении.

61% респондентов назвали Францию в качестве наиболее важного политического партнера Армении, 56 % - указали на США, 47 % - на Иран, 37% - ЕС, 34 % - на Россию, 31% - Китай, 27 % - на Грузию, 6% - на Украину, 4 % - на Турцию, 2% - на Азербайджан, еще 2% затруднились ответить.

При этом 96 % опрошенных в целом позитивно оценили отношения между Арменией и Францией, 3 % в целом негативно, еще 1% - затруднился ответить.

93% считают в целом хорошими отношения между Арменией и Индией, 89% - назвали в целом хорошими армяно-американские отношения, 88% - в целом назвали отношения между Арменией и Ираном. 87% - в целом положительно оценили партнерство Армения- ЕС.

При этом, в числе тех, у кого сегодня у Армении в целом плохие отношения вошли Азербайджан, Турция, Израиль и Россия.

85 % назвали отношения с Азербайджаном в целом плохими, 12 % в целом хорошими, еще 3 % затруднились ответить. 69 % респондентов считают в целом плохими армяно- турецкие отношения, 27 % - в целом нормальными, 4 % затруднились ответить. 53 % в целом назвали плохими отношения между Арменией и Израилем, 29% - в целом нормальными, еще 18 % - затруднились ответить.

66 % респондентов назвали в целом плохими отношениями между двумя союзниками - Арменией и Россией, в целом нормальными их считают 31 %, еще 2 % - затруднились ответить.

При этом любопытная картина сложилась в отношении Украины. 56 % в целом назвали хорошими армяно-украинские отношения, 34% - в целом - негативными, еще 10 % затруднились ответить. В списке также оказалась Грузия и Китай, в целом положительными отношения с ними назвали 82% и 78% соответственно.

Вместе в качестве ключевого экономического партнера Армении 49 % респондентов назвали Иран, 48 % - Россию, 40% - Китай, 34% - Францию, по 33% получили Грузия и США, 32 % - ЕС, 7% - Турция, 6%- Украина, 2% - Азербайджан, еще 2% затруднились ответить.

Ключевым партнером Армении в сфере безопасности 50 % опрошенных назвали Францию, по 46 % получили Иран и США, 31 % - Россия, 28 % - ЕС, 16%- Китай, 15 % - Грузия, 3% - Украина, по 2% получили Турция и Азербайджан, еще 6% затруднились ответить.

В тоже время главной страной, от которой исходят политические угрозы в адрес Армении 86% опрошенных назвали Азербайджан, 82% - Турцию, 40 % - Россию, по 5% получили Украина и США, 4% - назвали Грузию, по 2% получили ЕС, Иран и Китай, 1% - Франция, еще 1% затруднился ответить.

Главной экономической угрозой для Армении 54% опрошенных назвали Турцию, 51% - Россию, 50% - Азербайджан, 13% - Грузию.

Опрос проводился от имени Международного республиканского института, со стороны Center for Insights in Survey Research и был реализован БРЕВИС. Данные были собраны с помощью компьютеризированных телефонных интервью (CATI) по всей Армении в период с 13 по 22 декабря 2023 года с помощью набора случайных цифр (RDD) с разделением по операторам мобильной связи в соответствии с их долей на рынке. Выборка состояла из 1508 постоянных жителей Армении в возрасте 18 лет и старше, имеющих доступ к мобильному телефону. Погрешность выборки не превышает плюс- минус 2,5%. Уровень ответов составил 28%.

Исследование финансировалось Агентством США по международному развитию (USAID).