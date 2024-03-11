Понедельник, 11 Марта 2024 21:25

АрмИнфо. В Армении 60% респондентов не доверяют ни одному из общественных и политических деятелей. Об этом свидетельствуют результаты нового общенационального опроса, проведенного Центром аналитических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI) в Армении.

Так на вопрос, какому политику или общественному деятелю вы доверяете больше всего, 60 % дали ответ - никакому. При этом, 17 % опрошенных всё еще верят действующему премьеру Армении Николу Пашиняну, 5% - главе МИД Армении Арарату Мирзояну, 4 % - главе партии Республика Араму Саргсяну, 3% - спикеру парламента Алену Симоняну, 2% - второму президенту РА Роберту Кочаряну, еще 8 % затруднились ответить.

На вопрос за какую партию или альянс вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы состоялись в следующее воскресенье, 23 % опрошенных назвали политические силы, связанные с действующим премьером РА Николом Пашиняном, 4 % - блок "Армения" Роберта Кочаряна, 3% партия "Общественный голос" Вардана Гукасяна, по 2% получили Республиканская партия Сержа Саргсяна, "Процветающая Армения" Гагика Царкуяна, "Республика" Арама Саргсяна, еще по 1% получили - Армянский национальный конгресс Левона Тер-Петросяна, Армянская Революционная Федерация "Дашнакцутюн". 4% дали иной ответ. 10% - заявили, что не будут голосовать за кого- либо, 6% - сделают недействительным бюллетень, 26% опрошенных заявили, что не будут участвовать в голосовании, еще 16 % - затруднились либо отказались отвечать.

Вместе с тем, 48% респондентов признались, что хотели бы видеть новые политические силы в стране, 47% - посчитали достаточными уже существующие, еще 5% - затруднились ответить.

В тоже время 64% респондентов в целом довольны работой ВС страны, 33% в целом не довольны, еще 3% - затруднились ответить. Армия стоит на первой строчке, чьей работой довольны респонденты.

На второй строчке расположилась полиция, ее работой в целом довольны 62% опрошенных, в целом недовольны - 35%, еще 3% - затруднились ответить.

59% - респондентов в целом довольны работой Органов местного самоуправления, 37% - в целом недовольны, еще 3% затруднились ответить. На четвертой строчке расположилась Служба национальной безопасности: 53% в целом довольны ее работой, 38% - в целом недовольны, еще 9 % - затруднились ответить. На пятой позиции оказался ЦИК: 52% в целом довольны ее работой, 37% - недовольны, еще 10 % затруднились ответить.

Больше всего опрошенные не довольны работой парламента. В целом его деятельность считают непродуктивной 68 % респондентов, 29% - назвали в целом нормальной, еще 2 % затруднились ответить. Граждане также неудовлетворенны деятельностью судов. 50% респондентов назвали их работу в целом неудовлетворительной, 37 % - в целом удовлетворительной, еще 13% - затруднились дать оценку. Опрошенные также выразили недовольство деятельностью аппарата президента. Лишь 27% считают в целом ее удовлетворительной, 47% - в целом неудовлетворительной, еще 18 % - затруднились ответить.

На четвертой строчке среди тех, чьей деятельностью в целом недовольны граждане оказалась прокуратура. 43 % респондентов дали в целом негативную оценку ее работе, 39 % - в целом назвали удовлетворительной ее работу, 18 % - затруднились ответить.

Деятельность аппарата премьера Армении в целом довольны 50 % опрошенных, 48% - в целом недовольны, еще 3 % затруднились ответить.

52% респондентов довольны работой офиса Омбудсмена, 37% - в целом недовольны, еще 12% затруднились ответить.

На просьбу назвать ключевое достижение правительства Пашиняна за последние 6 месяцев 28 % отметили, что никаких достижений не было, 20 % затруднились назвать, 17 % - назвали переход к многовекторности, 14 % - возвращение пленных, 10 % - изменения в армии, закупка вооружения.

При этом 36 % респондентов назвали сдачу Арцаха - главным упущением правительства Пашиняна за тот же период, 11% - назвали неправильный внешнеполитический курс, 6 % - неправильную кадровую политику. Примечательно, что 10 % не видели каких-либо провалов в политике правительства, еще 26 % - затруднились или отказались ответить.

В тоже время 92 % респондентов считают важным, чтобы правительство Армении оказало помощь насильственно перемещенным арцахцам, 7 % - в целом не видят в этом необходимости, еще 1 % - затруднился ответить. 22% выразили недовольство кризисным управлением правительства по оказанию помощи арцахцам, 83% - в целом довольны, еще 5% затруднились ответить.

Опрос проводился от имени Международного республиканского института, со стороны Center for Insights in Survey Research и был реализован БРЕВИС. Данные были собраны с помощью компьютеризированных телефонных интервью (CATI) по всей Армении в период с 13 по 22 декабря 2023 года с помощью набора случайных цифр (RDD) с разделением по операторам мобильной связи в соответствии с их долей на рынке. Выборка состояла из 1508 постоянных жителей Армении в возрасте 18 лет и старше, имеющих доступ к мобильному телефону. Погрешность выборки не превышает плюс- минус 2,5%. Уровень ответов составил 28%.

Исследование финансировалось Агентством США по международному развитию (USAID)