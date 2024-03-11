Понедельник, 11 Марта 2024 18:36

АрмИнфо.Министр экономики Армении Геворг Папоян принял Посла Казахстана Болата Иманбаева.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, стороны обсудили вопросы, касающиеся предстоящего 10-го заседания армяно-казахстанской межправительственной комиссии по экономическим вопросам и организации двустороннего бизнес-форума. Собеседники коснулись также грядущего визита президента Казахстана в Армению.

В ходе встречи Папоян придал важность расширению экономических отношений между странами и увеличению объемов взаимного товарооборота.

Отметим, что по данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Казахстаном в 2023 году вырос в 2.4 раза, составив $100.5 млн. При этом экспорт увеличился в 3.8 раз до $71.3 млн., при росте импорта на 23,6% до $29.2 млн.