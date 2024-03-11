Понедельник, 11 Марта 2024 18:35

АрмИнфо.. Половина респондентов считает, что Армении в целом движется в правильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты нового общенационального опроса, проведенного Центром аналитических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI) в Армении.

Так на вопрос, на ваш взгляд, Армения в целом движется в правильном или неправильном направлении, 50% опрошенных выразили убеждение, что в правильном, еще 39 %- сказали в неправильном, еще 12% затруднились ответить.

При этом на просьбу назвать основные проблемы, которые сегодня стоят пред Арменией (3 варианта ответов принимается) в целом 47 % опрошенных назвали нацбезопасность РА и проблемы границ, 23% - безработицу, 19% - политическую независимость, 16% - низкие зарплаты, 14% - высокую стоимость жизни, высокие цены, 13% - внешние, региональные конфликты и события, 11% - иные экономические проблемы, 10% - школы, низкий уровень образования, 9% - необходимость реформирования сферы обороны, 8% - отсутствие единства в обществе, безразличие друг к другу, еще 2% - затруднились либо отказались отвечать.

На просьбу назвать 3 наиболее важные проблемы для них и членов их семьи сегодня, в целом 23% респондентов назвали безработицу, 19% - низкие зарплаты, 15% - проблемы со здоровьем, 12% - высокие цены и дороговизну жизни, 10% - проблемы с жильем (доступность и условия). В десятку перечисленных также вошли проблемы безопасности и границ Армении, низкие пенсии, коммунальные услуги, проблемы семейного характера, ограничения, связанные сельхоздеятельностью. Примечательно, что 23% опрошенных заявили, что у них нет никаких проблем.

Опрос проводился от имени Международного республиканского института, со стороны Center for Insights in Survey Research и был реализован БРЕВИС. Данные были собраны с помощью компьютеризированных телефонных интервью (CATI) по всей Армении в период с 13 по 22 декабря 2023 года с помощью набора случайных цифр (RDD) с разделением по операторам мобильной связи в соответствии с их долей на рынке. Выборка состояла из 1508 постоянных жителей Армении в возрасте 18 лет и старше, имеющих доступ к мобильному телефону. Погрешность выборки не превышает плюс- минус 2,5%. Уровень ответов составил 28%.

Исследование финансировалось Агентством США по международному развитию (USAID).