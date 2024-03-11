Понедельник, 11 Марта 2024 18:34

АрмИнфо.Ереван и Тегеран подчеркнули важность решения существующих вопросов между Арменией и Азербайджаном исключительно мирным путем в целях достижения стабильного мира и укрепления региональных связей и сотрудничества на Южном Кавказе. Об этом говорится в заявлении, принятом в ходе армяно-иранских межмидовских консультаций, проведенных 9 марта в Тегеране.

В заявлении, отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили важнейшие вопросы двусторонних, региональных и международных

отношений, при этом указав на важность углубления армяно-иранских отношений и повышения уровня взаимодействия.

Касаясь состоявшегося 14-15 февраля в Тегеране 18-го заседания Совместной комиссии экономического сотрудничества, стороны подчеркнули необходимость содействия реализации договоренностей, упомянутых в подписанном по итогам него протоколе.

"Касаясь продолжающихся мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, стороны подчеркнули важность решения существующих вопросов исключительно мирным путем в целях достижения стабильного мира и укрепления региональных связей и сотрудничества на Южном Кавказе.

В этой связи была обоюдно подчеркнута необходимость уважения принципов суверенитета, юрисдикции, равенства, взаимности и неприкосновенности международно признанных границ.

Стороны подчеркнули важность проведения регулярных консультаций между двумя министерствами в разных сферах и на разных уровнях и договорились провести следующие консультации на уровне заместителей министров в Армении в течение следующих шести месяцев", - говорится в заявлении.

С армянской стороны консультации возглавил заместителя министра иностранных дел РА Ваан Костанян, с иранской - замглавы МИД Али Багери Кани. В рамках политических консультаций возглавляемую Костаняном делегацию принял министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.