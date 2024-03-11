Понедельник, 11 Марта 2024 17:55

АрмИнфо.Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, находящийся с рабочим визитом в Вене, встретился с министром иностранных дел Австрии Александр Шалленбергом в понедельник, 11 марта. В ходе переговоров было подписано соглашение о сотрудничестве между двумя внешнеполитическими ведомствами на 2024/25 годы, которое предусматривает регулярные политические консультации, в том числе по темам Афганистана, борьбы с терроризмом, организованной преступностью и нелегальной миграцией.

Шалленберг отметил возрастающую геополитическую значимость региона Центральной Азии, который является связующим звеном между Европой и Азией не только географически, но и с точки зрения глобальной безопасности. Расположение Туркменистана на Каспии также делает его для нас индикатором регионального развития, заявил австрийский министр.

В центре обсуждения была ситуация в Афганистане, особенно в сфере борьбы с терроризмом, организованной преступностью и нелегальной миграцией. Туркменистан и Афганистан имеют границу длиной более 800 км, а в Афганистане проживают около трех миллионов туркмен. Между Туркменистаном и де-факто правительством Талибана существуют регулярные контакты в сфере безопасности и гуманитарных вопросах. Необходимость диалога также обусловлена реальными экономическими интересами, такими как газопровод ТАПИ, который должен соединить Туркменистан с Пакистаном и Индией через Афганистан.

Обсуждалось также расширение торговых и инвестиционных связей между Туркменистаном и Австрией. Австрийские компании могли бы предоставить большой опыт в расширении инфраструктуры, в области машиностроения и промышленного оборудования, а также в секторе здравоохранения.

В частности, в ходе визита в Вену Рашид Мередов и члены туркменской делегации 12 марта примут участие в бизнес-мероприятии - круглом столе с австрийскими компаниями.

Речь также шла о том, что следующее двустороннее заседание Совместной экономической комиссии планируется провести в июне.

Шалленберг призвал туркменского коллегу к более широкому использованию ОБСЕ в качестве общей платформы для диалога.