Понедельник, 11 Марта 2024 17:46

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 12 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 18, 19, 20, 21 в 16-ом квартале, жилые дома 8, 10, 10/1, 10/2, 12, 14, 16 в 1-ом Араратском массиве; частные дома на 1-ой улице Норка, частные дома на 1-ом переулке Норка, частные дома в ‘Норки Таг”, частные дома 303, 302/3 на улице Норки Айгинер; частные дома 92, 113, 117, 122-152, 151-173 в Норке; ООО “Арпине ев Арпине”, почтовое отделение N11 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилой дом 5 на улице Ер. Кочара, жилой дом 71/7 на улице С. Врацян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26 на 1-ой улице Аванесова; жилой дом 4 на улице Хагаг Дон;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 село Партизак;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улицы Касяна, Араратяна, Сарибека Варданяна, Теряна, Пароняна в городе Веди; частично села Покр Веди и Авшар;

10:30-12:30 частично село Бардзрашен;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично улицы Еркрабаннери, Камо, Шаумяна, частично Джермукское шоссе в городе Вайк;

в Котайкской области:

11:00-13:00 частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 38, 39, 40, садоводческая компания “Арагиль”;

11։00-16։00 частично село Зовк; кварталы “Х. Абовян”, “П. Севак” в селе Ариндж;

11։00-17:00 частично община Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

12:50-14:30 села Ланджахбюр, Гегаркуник, Сарухан, Гандзак, Кармир; абоненты-жильцы конца квартала “Ацарат”, село Цахкашен полностью, новая школа N8 в Ацарате; станция оператора “Юком” , газозаправочная станция “Кариш” в селе Кармир; школа N1 и станция оператора “Тим Телеком” в селе Сарухан;

в Тавушской области:

10:00-13:00 села Лусадзор, Хаштарак, Лусаовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 13 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1, 1б, 2, 4, 5, 6а, 6б в кв. “Г-3” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на 5-ой улице Норка, частные дома на улице Г. Овсепяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-17:00 жилой дом 11 на улице Абовяна (двусторонне), жилой дом 68а на улице Теряна, жилые дома 13, 13а, 15а на улице Корюна, жилые дома 10-24 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 12-16/1 на улице Рубинянца, жилые дома 26/1-26/3 на улице А. Хачатряна, частные дома 15-52 на улице Царава Ахбюра, частные дома 2-40/1 на 9-ой улице Канакера, 1-14/1 на 10-ой улице Канакера;

в Армавирской области:

10:00-16:00 частично село Птгунк и село Мусалер;

11:00-17:00 села Апага и Лусагюх;

в Арагацотнской области:

11:00-14:00 кварталы “Ара 1”, “Ара 2”, “Нарек”, улицы Тамазяна, Нарекаци, Шираза, Прошяма и “Варои Дзорак” в городе Аштарак;

11:00-17:00 частично села Аруч, Шамирам, Дпреванк и село Нор Ерзнка;

в Котайкской области:

10։30-16:30 село Нор Артамет, община Нор Гехи, квартал “Нор”, прилегающие жильцы-абоненты и абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 частично село Зовк, рудники села Арамус; частично села Ариндж и Джрвеж; община Мргашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Нор Артамет и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 село Гохт; частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Ширака, Таргманчац, Арапня, Чаренца, Прошяна, Абовяна, Комитаса, Гая, Сафаряна, Нар-Доса, Спандаряна; улицы Раффи, Исаакяна, Ханджяна, Саят-Новы, Закаряна, Мовсеса Егвардецу, Ара Гехецика, Шаумяна, Зоравара Андраника в городе Егвард;

13:00-14:00 село Балаовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично абоненты (не являющиеся жильцами) общины Балаовит; военная полиция, частично община Птгни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

11:00-17:00 жилые дома 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/5, 5/6, 5/7, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 9, 13, 58, 59, 60 на улице Т. Чартарапета в кв. “Ани”, Анийское отделение полиции и прилегающие потребители в городе Гюмри.