Понедельник, 11 Марта 2024 17:19

АрмИнфо. Недавние события вокруг Армении в контексте сохраняющейся нестабильности в нашем регионе и продолжающегося широкомасштабного международного конфликта, усугубили существующие риски для независимости, безопасности, суверенитета и территориальной целостности Армении. Об этом говорится в заявлении "Ex oriente" Союза востоковедов Армении.

"Мы твердо убеждены, что Армении нужна сбалансированная, грамотно просчитанная и рациональная внешняя политика, основанная на наших собственных интересах, а не на интересах других стран, будь то на Востоке или на Западе. Было бы недопустимой и роковой ошибкой вовлечь Армению в продолжающийся международный конфликт между мировыми державами.

Построение отношений с новыми партнерами не должно осуществляться за счет исторических партнеров и существующих союзников Армении. Власти Армении должны действовать таким образом, чтобы сочетать интересы Армении и других стран, и ни при каких обстоятельствах не поддаваться искушению получения мнимых дивидендов за счет конфликта этих интересов. Расплывчатые и конфронтационные заявления относительно межгосударственных отношений не будут способствовать укреплению безопасности Армении, а лишь создадут дополнительные риски и опасности.

Целью нашей дипломатии должно быть укрепление существующих альянсов и приобретение новых партнеров, а не очередных противников. Мир находится в состоянии глобального конфликта, который усиливается с каждым днем, что создает беспрецедентную напряженность в международной системе.

Наш регион оказался на пересечении противоречивых интересов. В нашем очень опасном мире, безопасность армянского народа требует рациональной внешней политики, основанной на мудрых государственных решениях, которые позволили бы нашему народу защитить свою безопасность и жизненно важные интересы. Мы несем ответственность перед будущими поколениями за сохранение армянской государственности", - говорится в заявлении.