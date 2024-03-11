Понедельник, 11 Марта 2024 16:23

АрмИнфо.Азербайджан приобрел у Израиля высотный аэростат Sky Dew, оснащенный передовой системой дальнего обнаружения ракет и самолетов.

Как сообщает Туран со ссылкой на местные СМИ, задача Sky Dew заключается в обнаружении крылатых ракет, беспилотников и других передовых воздушных угроз, летящих на малой высоте, и обеспечении их раннего предупреждения. Для этого аэростат оснащен радаром дальнего действия АФАР.

Аэростат в состоянии обеспечивать постоянное наблюдение в течение нескольких дней и способен отслеживать до 500 целей с дальностью обнаружения более 250 км. Он также способен избегать помех от земли, что означает, что аэростат особенно полезен для обнаружения низколетящих угроз.

Верхний предел высоты аэростата намного превышает пределы наземных радаров, обеспечивая гораздо большую дальность видимости до горизонта.

Аэростат Sky Dew - один из крупнейших в своем роде, он был разработан совместным предприятием Организации противоракетной обороны Израиля и Агентства противоракетной обороны США. Израильские СМИ пишут, что чувствительный радар, расположенный на дирижабле, не только относительно экономичен в ресурсах, но и долговечен, а также не требует дорогостоящего обслуживания.

Передача данных между аэростатом Sky Dew и его наземной станцией осуществляется по защищенным оптоволоконным каналам передачи данных.

В ноябре прошлого года стало известно, что Азербайджан приобретет у Израиля дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) Barak MX, предназначенные для защиты от воздушных угроз, таких как авиация и ракет. Согласно Defence Industry Europe, сумма сделки составит 1,2 млрд долларов.

По данным издания, ранее компания Israel Aerospace Industries (IAI) продемонстрировала возможности Barak MX в Азербайджане, испытания включали многократный пуск перехватчиков различных версий этой системы.

Barak MX представляет собой модульную мобильную систему ПВО, способную защищать от ракет различных модификаций, а также от воздушных объектов, таких как самолеты, вертолеты и БПЛА. Система включает три типа ракет-перехватчиков с различным радиусом действия: до 35 км, до 70 км и до 150 км. Все компоненты наземной системы Barak MX могут также быть интегрированы на грузовиках и развернуты на временных оперативных площадках.

По оценкам Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2018-2022 годах Азербайджан был одним из ключевых импортеров оружия из Израиля (доля Азербайджана в израильском экспорте вооружений составляет 9,1%).