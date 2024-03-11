Понедельник, 11 Марта 2024 16:00

АрмИнфо.Власти Армении намерены закрыть Ереванскую консерваторию, объединив ее с иными творческими вузами - Ереванским театральным и художественным институтами. Обсуждения этого вопроса идет уже второй год.

Однако, о фатическом закрытии Консерватории и продаже этого великолепного здания в самом центре столицы на своей странице в Фейсбук написала оперная певица, преподаватель Ереванской консерватории Анна Погосян. <Это сродни тому, что турок захватит Ереван>, - написала она.

По словам Анны Погосян, в здании консерватории планируют открыть очередную гостиницу. Певица назвала это очередным актом национальной катастрофы, которая происходит с молчаливого согласия <нации>, но на самом деле окончательного самоуничтожения. Она подчеркнула, что здание консерватории было построено специально для обучения музыкальному искусству. <На самом деле, это все лицо нашей нации, которое вскоре превратиться в очередной публичный дом. Нация заслуживает государственности только в том случае, когда искусство для нее превыше доходов от недвижимости>, - написала она.

Погосян посетовала, что так же, как и нет арцахца, публично выступающего против сдачи Арцаха, генерала, публично выступающего против уничтожения армии, так и нет музыканта, который против уничтожения музыкального искусства. Она отметила, что должен был быть бунт всех музыкантов против закрытия консерватории, но его нет. В связи с этим певица заметила, что лишь небольшая группа людей в ужасе от подобной подлости.

<Не хотите классической музыки, не хотите Комитаса, значит живите под турецкий мугам. Но так или иначе, Айк победит Бела, армянская музыка возродится, Хачатурян и Бабаджанян, Спендиарян и Мирзоян, другие наши великие вернутся, а сейчас наступили времена предателей, которые мы, армяне, должны пережить>, - написала она.

Сегодня на официальной странице ЕГК в Фейсбук было также опубликовано заявление Ректората Консерватории. <Мы разделяем возмущение и обеспокоенность музыкального сообщества касаемо будущего единственного профессионального музыкального высшего учебного заведения. Решение этого вопроса возможно только в том случае, если мы взвешенно, разумно и уважительно представим нашу единую позицию>, - говорится в заявлении.

В источнике отмечено, что руководство Консерватории еще в прошлом году письменно представило свое мнение и позицию по вопросу объединения ВУЗов искусств министру образования, науки, культуры и спорта, а также председателю Научного комитета и Комиссии по разработке стратегии.

О позиции руководящего состава ВУЗа ректор ЕГК Сона Оганесян рассказала также во время заседания Ученого совета в феврале с.г. В частности, были детально представлены обоснования и предложения ВУЗа в связи с несогласием по реализации проекта по объединению ВУЗов.

Между тем, в телефонной беседе с корреспондентом АрмИнфо ректор Ереванской государственной консерватории Сона Оганесян отметила, что ничего дополнительно сказать не может по данному вопросу, за исключением опубликованного официального заявления Ректората. <У меня нет комментариев и нет повода это обсуждать. Это все вранье>, - сказала она. Ректор ЕГК заметила, что никто ничего официально ей не говорил на счет объединения ВУЗов. <Это идут обсуждения, которые не сегодня начались. Уже 2 года обсуждается. Почему сейчас такое волнение - это понятно>, - заключила Оганесян.