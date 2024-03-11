Понедельник, 11 Марта 2024 15:09

АрмИнфо.Были подведены итоги февральской программы «Сила одного драма». IDBank и Idram перевели накопленные 3,780,052 драма благотворительному фонду «Город улыбок» для поддержки детей, борющихся с раком.

На этот раз сумма, собранная во время мартовской программы инициативы «Сила одного драма», будет направлена в организацию «Мой лес Армения». Таким образом IDBank и Idram пытаются способствовать посадке новых лесов и внести свой вклад в сохранение биоразнообразия Армении.

По словам Татевик Вардеванян, руководителя отдела по коммуникациям IDBank-а и Idram-а, лесовосстановление играет важную роль в поддержании и улучшении качества нашей жизни. «Международный день лесов отмечается в марте, и по этой причине мы решили направить собранную сумму в организацию «Мой лес Армения». Беречь природу - долг каждого из нас, и мы стараемся восстановить леса своим небольшим вкладом, поощряя людей совершать платежи с помощью QR», - говорит Татевик Вардеванян.

Андре Гумушджян, основатель организации «Мой лес Армения», отмечает: «Два года назад мы посадили 8.000 деревьев всего за один месяц благодаря программе «Сила одного драма». Надеемся, что в этом году, благодаря энтузиазму клиентов Idram и IDBank, мы сделаем еще больше. С участием каждого мы сможем увеличить количество лесов в Армении для будущих армянских поколений».

Творить добро легко: Вы тоже можете стать послом доброй воли, совершая все свои платежи через приложение Idram&IDBank, онлайн-платформу IDBanking.am, терминалы Idram и IDBank, и за каждый Ваш платеж компании будут жертвовать один драм на программы и инициативы, имеющие наибольшее значение. Кстати, Вы можете выполнять платежи через Idram в более чем 20.000 пунктах продажи, что делает Ваши финансовые операции бесконтактными и безопасными.