Понедельник, 11 Марта 2024 14:58

АрмИнфо.Америабанк признан лучшим банком Армении в области устойчивого финансирования в 2024 г. Это достижение знаменует четвертую подряд победу Америабанка в финансировании инициатив, направленных на смягчение негативных последствий изменения климата и содействие в построении более устойчивого будущего.

Америабанк является единственной компанией Армении, удостоившeйся этой престижной награды с момента ее учреждения в 2019 г.

Победители были выбраны редакторами Global Finance в 53 странах и регионах на основе полученных заявок и результатов независимого исследования. Оценка осуществлялась на основании таких критериев, как политика и цели управления, а также измеримые достижения в области финансирования инициатив, направленных на обеспечение экологической и социальной устойчивости.

«Проблемы изменения климата, законодательное регулирование и непрерывно растущая осведомленность инвесторов обеспечивают рост спроса на устойчивые инвестиции», – отметил издатель и главный редактор журнала Global Finance Джозеф Джиаррапуто. «Инновации в сфере чистых технологий, инструментов «зеленого» финансирования и аналитики данных также делают устойчивое финансирование более привлекательным и доступным, создавая новые рыночные возможности для банков».

«Несколько лет назад, когда мы приняли стратегическое решение перенаправить наши усилия в сторону устойчивого и «зеленого» финансирования, мы были уверены, что наши действия оправдают себя. Бизнес и правительства по всему миру придают все большее значение устойчивому развитию, что еще раз подтверждает, насколько верным и оправданным было наше решение. Сегодня устойчивое развитие – это не просто выбор, а необходимая предпосылка для обеспечения роста и создания долгосрочной ценности в будущем», – отметил Артак Анесян, генеральный директор Америабанка.

Америабанк принял долгосрочное обязательство по обеспечению вклада в создании устойчивой окружающей среды и содействию клиентам в переходе на углеродно-нейтральную экономику. Банк разработал концепцию зеленых облигаций, которая соответствует действующим Принципам зеленых облигаций Международной ассоциации рынка капитала (ICMA) и целям устойчивого развития ООН (SDGs).

С 2009 г. Америабанк при поддержке различных международных финансовых институтов и импакт-инвесторов направил более 225 миллионов долларов США на финансирование проектов в сфере возобновляемой энергетики и энергоэффективности.

Америабанк является ведущим финансово-технологическим учреждением и играет важную роль в экономике Армении. Объем активов Америабанка превышает 1 триллион драмов РА. Следуя по пути диджитализации, банк внедрил ряд инновационных решений и платформ и продолжает совершенствовать их, формируя динамично развивающуюся финансово-технологическую среду, направленную на удовлетворение различных потребностей человека.

Америя первой в Армении создала экосистемы для МСБ и частных лиц, обеспечив доступ к ряду банковских и небанковских услуг по принципу «одного окна»: Estate.ameriabank.am, Automarket.ameriabank.am, Business.ameriabank.am.

Будучи клиентоориентированной компанией, Америя стремится обеспечить высокое качество обслуживания в современном цифровом мире, предлагая комплексные решения для улучшения качества жизни в надежной и безопасной среде.