Понедельник, 11 Марта 2024 12:20

АрмИнфо. Мощи Святого Николая Чудотворца и великомученика Георгия Победоносца 10 марта привезли в Армению. Святыни, которые будут пребывать в нашей стране до праздника Светлого Христова Воскресения (5 мая), принял Храм Святого Покрова в Ереване.

Согласно официальному сообщению Покровского храма, мощи будут выноситься на поклонение в дни Богослужений, включая молебны. Позже Русская православная церковь опубликует график пребывания мощей и в других храмах епархии РПЦ в Армении.

Отметим, что по случаю внесения в Покровский храм мощей святых 10 марта состоялась Божественная литургия, которую возглавил временно управляющий Ереванско- Армянской епархией архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. После литургии было совершено славление перед принесёнными мощами Святителя Николая и великомученика Георгия Победоносца.

Напомним, что больше половины мощей Николая Чудотворца с 1087 года хранится в итальянском Бари - в католической базилике Святого Николая, небольшая часть в католическом храме Святого Николая на острове Лидо в Венеции, маленькие частицы мощей Николая находятся в разных концах мира.

Глава Святого Георгия Победоносца находится с середины VIII века в католической базилике Сан-Джорджо-ин-Велабро, до этого она находилась в Латеранском соборе Рима. Часть святыни Георгия Победоносца имеется и в Православной Церкви - в монастыре Зограф в Греции, а также в нескольких храмах России.