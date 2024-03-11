Понедельник, 11 Марта 2024 11:54

АрмИнфо. Компетентный орган Польши удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Армении, и П.М, обвиняемый в присвоении доверенных ему более 280 млн драмов, передан Армении.

Согласно пресс-службе Генпрокуратуры, по поручению армянского надзорного ведомства, сотрудники полиции Армении доставили П.М. в Ереван.