Понедельник, 11 Марта 2024 11:53

АрмИнфо. Как ожидается, уже в текущем году начнется строительство станции "Ачапняк" Ереванского метро. Об этом 11 марта на рабочем совещании в мэрии Еревана заявил столичный градоначальник Тигран Авинян.

На совещании и.о. директора офиса по реализации инвестиционных программ по застройке Еревана Армен Арутюнян сообщил, что проект строительства новой станции практически готов. Он уже направлен партнерам для проведения исследований и представления профессионального мнения, на что уйдет до двух месяцев. После этого необходимо будет провести комплексную оценку проекта и внести соответствующие корректировки в проект. Арутюнян сообщил, что проект строительства новой станции метро представлен в Министерство экономики РА для его рассмотрения и утверждения Инвестиционным комитетом РА. И.о. руководителя Бюро сообщил, что тендер на приобретение проектно-сметной документации завершен, подписан договор с компанией, победившей в конкурсе.

В этой связи, мэр столицы указал на важность проведения комплексной оценки в кратчайшие сроки, что необходимо для того, чтобы партнеры знали, с чем имеют дело. Он выразил надежду на то, что строительство станции метро начнется уже в самое ближайшее время.

В конце ноября 2021 года сообщалось, что ведущая российская компания "Метрогипротранс" выиграла объявленный мэрией Еревана тендер на проектирование станции метро "Ачапняк" в одноименном административном районе армянской столицы. Предварительный вариант проекта предполагал строительство моста через реку Раздан только для метрополитена, однако "Метрогипротранс" предложил построить и второй "этаж" для автомобилей и пешеходов. Председатель совета директоров "Метрогипротранс" Валерий Абрамсон предложил правительству Армении также проект развития метро стоимостью в $500 млн. "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) готово поддержать программу на выгодных условиях. На эти средства мы сможем модернизировать инфраструктуру старого метро, а также спланировать те участки города, в сторону которых станции могут быть расширены",- говорил Абрамсон.

Сообщалось, что в случае одобрения кредитного соглашения с ЭСКАР, строительные работы продлятся порядка 1,5 лет. По плану городских властей, путь до новой станции метро протяженностью 525 метров должен проходить через туннель, строительство которого началось еще во времена СССР и осталось незавершенным. Тогда осталась недостроенной станция Ачапняк, в проекте - ее продолжение до района Давидашен на северо- западной окраине города. Сам проект строительства охватывает 3 этапа. Первый этап предполагал геологическую, природоохранную и иную экспертизы, возможно уже в октябре ереванская мэрия выплатит проектировщику причитающиеся ему 545 млн драм. На реализацию второго и третьего этапов отводится еще 300 дней. Общая стоимость проекта может составить около $50 млн.