Понедельник, 11 Марта 2024 11:46

АрмИнфо.Село Верин Воскепар - это древние армянские исторические памятники, прекрасная природа и важное географическое положение для нашей безопасности. Об этом в своем Telegram-канале написал иранист Вардан Восканян, касаясь последних требований Азербайджана о сдаче 4 так называемых анклавных сел.

"Варварский бакинский режим официально заявил, что требует передать священную территорию Армении, то самое место, где я стою на этом фото.

Все внутренние призывы в Армении, сознание и разум нашей общественности и элит должны теперь стать оперативной повесткой дня этой и остальных территорий нашей Родины, исключая уступки врагу и предпринимая вытекающие из этого эффективные шаги, в противном случае наше государство впадет в фактический паралич, чего и жаждет враг", - написал Восканян.

Напомним, что 9 марта аппарат вице-премьера Азербайджана Шахина Мусатафаева выступил с требованием вернуть 4 армянских села, заверяя, что они принадлежат Азербайджану, при этом отрицая факт оккупации армянских суверенных территорий.

"В документе говорится, что " 4 неэксклавных села Баганис-Айрум, Неркин Воскепар, Хейримли, Кызл Гаджилы подлежат немедленному освобождению. Утверждается, что "принадлежность их Азербайджану бесспорна". А вопрос "освобождения" четырех "эксклавных сел" Верин Воскепар, Софулу, Бархударлу и Тигранашен будет решен в рамках процесса делимитации", - заявили в Азербайджане.