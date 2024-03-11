Понедельник, 11 Марта 2024 11:43

АрмИнфо. "Великобритания признает решение Армении о возможном выходе из ОДКБ как суверенное право и будет работать с евроатлантическими союзниками, чтобы поддержать Армению перед лицом российских угроз возмездия". Так министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи ответил на вопрос британских парламентариев о том, "как он оценивает потенциальные выгоды для оборонной промышленности Великобритании от выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)".

При этом чиновник отметил, что "заморозка" членства Армении в ОДКБ еще не означает официального выхода из организации.

"Великобритания подписала эмбарго ОБСЕ на поставки оружия, и поэтому любые выгоды для оборонной промышленности Великобритании должны осуществляться в рамках установленных ограничений. Мы продолжим тесно сотрудничать с Арменией, чтобы изучить возможности для более тесного сотрудничества",- подчеркнул он в своем ответе британскому парламенту, - сообщают СМИ.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France24 в феврале текущего года заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, и республика заморозила свое участие в ОДКБ.

В Секретариате ОДКБ заявили, что не получали соответствующих уведомлений от Еревана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что Ереван не направлял официальных уведомлений насчет заморозки членства в Организации Договора о коллективной безопасности. "Каких-то официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала. Мы имеем в виду вступить в контакт с нашими коллегами и прояснить значение этих заявлений", - сказал он, добавив, что президент РФ пока не планирует обсуждать этот вопрос с премьером Армении.

Меж тем, глава МИД России Сергей Лавров призвал Ереван уже определиться с позицией по части нахождения в существующих интеграционных объединениях