Понедельник, 11 Марта 2024 11:42

АрмИнфо.Бывший глава ереванской общины Шенгавит Армен Саркисян присвоил принадлежащий общине детский сад. Прокурор направил дело в суд.

В частности, согласно пресс-службе Генпрокуратуры, А.С., занимавший должность главы одной из общин армянской столицы с 2011 по 2018 год, вместе со своим близким другом А.Ш. присвоил принадлежащее Еревану дошкольное образовательное учреждение по адресу 3-я улица Неркина Чарбаха, 60/1. (площадью 124,3 квадратных метра и рыночной стоимостью 18 млн 720 тыс драмов).

Установлено, что 9 февраля 2018 года глава общины, получив от А.Ш. заявление о регистрации права собственности, составил Распоряжение мэра Еревана о приватизации участка, выделенного под дошкольное образовательное учреждение в условиях, когда согласно закону данное имущество может быть отчуждено только в исключительных случаях (использовано только в образовательных целях).

Помимо этого, в официальных документах, приложенных к проекту, глава общины сообщил мэрии Еревана ложные данные, на основе которых по решению мэра Еревана от 14 февраля 2018 года право собственности на вышеуказанную площадь было передано в дар А.Ш., а 28 февраля 2018 года - оформлено на его имя А.Ш. Через год последний передал имущество дочери главы общины А.С.

Кроме того, глава общины подготовил еще один проект постановления мэра Еревана, согласно которому другая часть территории детского сада площадью 77,1 квадратных метров и рыночной стоимостью 11 млн 400 тысяч драмов, было отчуждено путем дарения работнику муниципального зала М.М.

26 февраля 2024 года надзорный прокурор по собственной инициативе возбудил публичное уголовное преследование в отношении А.С. по статье мошенничество, злоупотребление должностных полномочий, совершение служебного подлога, легализация доходов, полученных преступным путем (отмывание денег), в отношении А.Ш. - за содействие мошенничеству и легализацию доходов, полученных преступным путем (отмывание денег).

11 марта 2024 года прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении вышеуказанных лиц и передал их в Антикоррупционный суд с производством. Прокуратура в рамках полномочий по возбуждению иска в защиту государственных (общественных) интересов подала иск в Административный суд с целью вернуть общине находящееся в коммунальной собственности имущество. Иск принят к производству.