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АрмИнфо.Франция после провала своей африканской политики пытается создать себе образ миротворца в Нагорном Карабахе, хотя миротворческую роль там выполнила Россия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова сказала, что, по ее ощущениям, рост активности Парижа в Кавказском регионе - своего рода компенсация в общественно-политическом сознании на фоне провала французской политики в Африке.
"Эксперименты Франции на Кавказе включают как бы миротворческие усилия. Мы же понимаем, что это к миротворчеству не имеет никакого отношения. Всю миротворческую роль даже в контексте нагорно-карабахского урегулирования как посредник взяла на себя и выполнила именно наша страна. Теперь, после того как самая сложная фаза, хочется надеяться, позади - если они, Франция как член НАТО, там вновь эти угли не начнут ворошить - вот теперь, когда вроде все самое ужасное позади, они могут там покрасоваться", - официальный представитель МИД РФ в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Отметим, что после оккупации Азербайджаном Арцаха, Армения активизировала отношения с Францией в обороной сфере. Подписано ряд контрактов на поставку вооружений.
|Опрос IRI: Половина армянских респондентов уверены в правильности пути, по которому следует Армения
|Тегеран и Ереван вновь подчеркнули необходимость уважения суверенитета стран региона
|Документальный фильм о судьбе армянина, подвергшегося преследованию в Азербайджане, удостоился "Оскара"
|Министры иностранных дел Туркменистана и Австрии подписали новое соглашение о сотрудничестве
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Целью армянской дипломатии должно быть укрепление существующих альянсов и приобретение новых партнеров, а не очередных противников - Заявление
|Российский эксперт: У Астаны с Баку "своя свадьба"
|Азербайджан приобрел у Израиля высотный аэростат Sky Dew
|Намерены ли власти Армении закрыть Ереванскую консерваторию? Вопрос остается открытым
|3,780,052 драмов - фонду «Город улыбок»: Сила Одного Драма в марте будет направлена в организацию «Мой лес Армения»
|Global Finance признал лидирующую роль Америабанка в области устойчивого финансирования в Армении
|В Ереване состоялась научная конференция "Жизнь и творчество классика туркменской литературы Махтумкули Фраги"
|Глава ЕПК: если ЕС останется тем объединением, которым выступал в последние годы, то вступление Армении в эту структуру практически невозможно
|Мощи Святого Николая Чудотворца и великомученика Георгия Победоносца привезли в Армению
|Польша выдала Армении гражданина, обвиняемого в присвоении более 280 млн драмов
|Строительство станции "Ачапняк" Ереванского метро начнется уже в текущем году - мэр
|Иранист: Село Верин Воскепар - это древние армянские исторические памятники и важное географическое положение для нашей безопасности
|Джеймс Хиппи: Великобритания "будет работать с НАТО для поддержки Армении перед лицом угроз возмездия РФ из-за выхода из ОДКБ"
|Прокуратура желает вернуть ереванской общине имущество, незаконно отчужденное экс- главой Шенгавита
|Диктаторский режим Алиева в очередной раз нарушает международное право
|Москва: Франция после провала своей африканской политики пытается создать себе образ миротворца в Нагорном Карабахе
|Нетаньяху напомнил Эрдогану о Геноциде армян в Османской империи
|Когда численность населения в Армении увеличится, во всех местах будут медцентры и соответствующие медслужбы - Пашинян
|Анкара и Вашингтон обсудили укрепление стратегического сотрудничества между США и Турцией по региональным и глобальным приоритетам
|Индия создает воздушный коридор в Армению для обслуживания экспорта стратегической важности
|В Баку предлагают, чтобы силы третьей страны были развернуты, например, вдоль железной дороги, которая пройдет через Армению - Мирзоян
|Арарат Мирзоян указал на отсутствие политической воли у Баку заключить мирное соглашение
|Глава армянского МИД коснулся хода реализации армяно-турецких договоренностей
|Арарат Мирзоян о вступлении в ЕС, членстве в НАТО: У народа Армении есть европейские устремления
|Глава МИД Кипра: Никосия против всего, что не соответствует международному праву
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Константинос Комбос: У Армении и Кипра общая история - история, где присутствует проследование, гонения, депортации, насилие
|Состоялась седьмая встреча государственных комиссий по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном
|В НС проходит закрытая встреча премьера с членами кабмина и однопартийцами
|Мирзоян в интервью Anadolu: Ереван заинтересован в открытии границы
|Существуют некоторые проблемы: Глава МИД РА о мирном процессе между Ереваном и Баку
|Мэрия Еревана предложила новые тарифы на городской транспорт
|Политик: у общественного транспорта нет технического или экономического содержания, у него есть лишь социальное и политическое содержание
|Мирзоян: Армения верна ранее заявленной позиции и привержена реализации мирной повестки с Азербайджаном
|Мирзоян: Армения рассматривает возможность открытия дипломатического представительства на Кипре
|Мирзоян: Российская сторона проинформирована об инициативе Еревана по выводу пограничников из "Звартноц"
|"Можно ничего не знать о Марии Каллас до спектакля, но остаться равнодушным после не удастся!"
|Глава МИД Кипра: Внимание международного сообщество должно быть сконцентрировано на принципе мирного разрешения споров и конфликтов
|Одним из основных направлений внешней политики Туркменистана является дальнейшее развитие и укрепление всесторонних отношений с соседними государствами.
|Союзники, попутчики и иллюзии альянсов: Маркедовнов о внешней политике Армении в новых реалиях
|Пашинян впервые прокомментировал дело в отношении Ваана Керобяна
|Мэрия Еревана: Движение по проспекту Мясникяна в направлении центра города на выходные будет закрыто
|Что подарить по случаю женского праздника? Idram и IDBank
|Не диверсификация, а подрыв отношений - политолог
|На ереванском вокзале открылась выставка картин «Мгновение души»
|Азербайджан сорвал проведение в Берлине мероприятия, посвященного защите культурного наследия Арцаха
|Неизвестный гражданин попытался совершить акт самосожжения перед зданием правительства РА
|Иранские СМИ представили детали переговоров глав оборонных ведомств Ирана и Армении в Тегеране
|Адвокат: Результаты "масштабных оперативно- розыскных мероприятий" в отношении экс-министра экономики РА близки к нулю
|Армения и Греция, страна-член НАТО, расширяют военно-техническое сотрудничество
|В Совете Федерации выразили обеспокоенность поспешностью Еревана в принятии решения по выводу российских пограничников из "Звартноц"
|Главы оборонных ведомств Армении и Ирана обсудили перспективы развития сотрудничества в военной сфере
|О Выборах Президента Российской Федерации на территории Армении
|Полцены для всех и бонус до 15.000 драмов новым клиентам. IDBank
|Экс-министр обороны Армении создает политическую партию
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|Глава ЕПК: если ЕС останется тем объединением, которым выступал в последние годы, то вступление Армении в эту структуру практически невозможно
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