Понедельник, 11 Марта 2024 11:41

АрмИнфо.Франция после провала своей африканской политики пытается создать себе образ миротворца в Нагорном Карабахе, хотя миротворческую роль там выполнила Россия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова сказала, что, по ее ощущениям, рост активности Парижа в Кавказском регионе - своего рода компенсация в общественно-политическом сознании на фоне провала французской политики в Африке.

"Эксперименты Франции на Кавказе включают как бы миротворческие усилия. Мы же понимаем, что это к миротворчеству не имеет никакого отношения. Всю миротворческую роль даже в контексте нагорно-карабахского урегулирования как посредник взяла на себя и выполнила именно наша страна. Теперь, после того как самая сложная фаза, хочется надеяться, позади - если они, Франция как член НАТО, там вновь эти угли не начнут ворошить - вот теперь, когда вроде все самое ужасное позади, они могут там покрасоваться", - официальный представитель МИД РФ в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".

Отметим, что после оккупации Азербайджаном Арцаха, Армения активизировала отношения с Францией в обороной сфере. Подписано ряд контрактов на поставку вооружений.