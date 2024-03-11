Понедельник, 11 Марта 2024 11:40

АрмИнфо.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг критику в адрес Тель-Авива со стороны президента Турции Реджепа Эрдогана, который сравнил действия ЦАХАЛ в секторе Газа с действиями нацистов.

"Нетаньяху, совершивший преступления против человечности в секторе Газа, внес свое имя в один список с Гитлером, Муссолини и Сталином", - заявил Эрдоган.

В свою очередь премьер-министр Израиля заявил, что все действия ЦАХАЛ в Газе законны. "Израиль, который придерживается законов войны, не будет выслушивать моральные проповеди Эрдогана, который поддерживает убийц и насильников из террористической организации ХАМАС, отрицает геноцид армян, убивает курдов в своей стране, где пропадают оппоненты режима и журналисты ", - заявил Нетаньяху.

Примечательно, что Израиль до сих пор не признал Геноцид армян в Османской империи. Все законодательные инициативы в этом направлении терпели фиаско в Кнессете страны. Эксперты обуславливают это с тонкостями в турецко-израильских отношениях.