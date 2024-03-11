Понедельник, 11 Марта 2024 11:40

АрмИнфо. <Когда в результате демографической политики и нашей совместной работы численность населения в Армении увеличится, во всех местах будут медицинские центры и соответствующие медицинские службы>, - заявил премьер Никол Пашинян на церемонии открытия областного медицинского центра в Вайоц Дзоре.

Как сообщает пресс-служба главы кабмина, строительные работы нового одноэтажного типового корпуса областного медицинского центра Вайоц Дзора были запланированы Программой деятельности правительства Республики Армения на 2021-2026 годы и осуществлены в рамках программы Всемирного банка "Профилактика и контроль заболеваний" и дополнительных кредитных программ финансирования. В целях модернизации ЗАО "Областный медицинский центр Вайоц Дзора" было инвестировано около 2,67 млрд драмов, из которых 1,17 млрд драмов (44%) было выделено из средств правительства Республики Армения, 1,5 млрд драмов (56%) - из кредитных средств ВБ.

Новое здание медицинского центра представляет собой сооружение с высокой сейсмостойкостью, соответствующее мировым стандартам современного больничного строительства. Рядом со зданием построены котельная и электрическая подстанция. Новая структура медицинского центра состоит из 5 корпусов, планировочные решения которых обеспечивают связь медицинской части со служебными подразделениями и зданиями центра.

В медицинском центре будет отделение переливания крови, диагностическое отделение, включающее лабораторию, регистратуру, приемную, отделение неотложной помощи, центральную дезинфекцию и другие вспомогательные службы. В рамках проекта Центр был оснащен современным медицинским оборудованием, мебелью и медицинскими принадлежностями. В результате модернизации медицинское учреждение мощностью 46 коек будет предоставлять качественные, доступные и современные больничные услуги примерно 47,8 тыс жителям Вайоц Дзора.

"Есть такая традиция, когда ремонтируются или строятся аудитории, больничные палаты, отделения, принято вывешивать доски объявлений о том, кто финансировал строительство этих сооружений. Хочу сказать, что на стенах этого медицинского центра написаны имена всех налогоплательщиков Республики Армения, участвовавших в создании этой структуры. И хочу подчеркнуть, что за последний год мы сдали в эксплуатацию два крупных объекта в Ехегнадзоре: этот медцентр и школу №1. Я придаю большое значение тому, чтобы каждый гражданин Республики Армения, каждый налогоплательщик имел представление о том, какие результаты дает его труд", - сказал премьер-министр.