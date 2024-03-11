Понедельник, 11 Марта 2024 11:39

АрмИнфо. Укрепление стратегического сотрудничества между США и Турцией по региональным и глобальным приоритетам обсудили в конце прошлой недели в Вашингтоне заместитель госсекретаря Курт М. Кэмпбелл и замминистра иностранных дел Турции Бурак Аккапар.

"Речь идет об экономическом сотрудничестве в Центральной Азии, установлении мира на Южном Кавказе и других возможностях совместной работы в Азии и за ее пределами", - сказал пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер.

Как сообщает Туран, цель, начавшихся 7 марта, всеобъемлющих переговоров между Вашингтоном и Анкарой, обсуждение возможности выхода союзников по НАТО за рамки глубоких разногласий по таким вопросам, как Сирия и тесные связи Анкары с Россией. В пятницу эти темы обсуждались на уровне госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Фидан сообщил журналистам, что должностные лица двух стран провели несколько раундов дискуссий по таким темам, как Сирия, Украина, Газа, сотрудничество в оборонной промышленности, энергетике и борьбе с терроризмом.