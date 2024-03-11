Понедельник, 11 Марта 2024 11:37

АрмИнфо. Казахстан заинтересован в скорейшем заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью азербайджанскому АПА, накануне своего государственного визита в Азербайджан.

"Казахстан как инициатор и сторонник международных миротворческих инициатив готов поддерживать любые усилия, направленные на мирное и стабильное развитие всего Евразийского региона", - сказал Токаев, добавив, что восстановление инфраструктуры региона будет способствовать развитию не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказ.

Вместе с тем он выразил убеждение, что в новых геополитических реалиях роль двух стран в продвижении и развитии трансконтинентальной торговли стремительно возрастает.

"Даже беглый взгляд на карту говорит об уникальном географическом расположении Центральной Азии и Южного Кавказа.

Поэтому Казахстан, как и Азербайджан, проводит активную политику по укреплению транспортно-логистического потенциала страны. Не буду скрывать, это для нас стратегическая задача", - подчеркнул Токаев.

Он обратил внимание, что в числе прочего, для увеличения объемов перевозок грузов железнодорожными организациями Казахстана, Азербайджана и Грузии создано совместное предприятие Middle Corridor Multimodal Ltd., которое позволит оказывать услуги в формате "единого окна".

"Перспективным также видится дальнейшее развитие маршрута и его сопряжение с другими транспортными коридорами, что обеспечит дополнительные условия для более обширной трансрегиональной интеграции Южного Кавказа и Турции с Казахстаном, странами Центральной Азии, ЕАЭС и Китаем.

В целом, ТМТМ имеет большой потенциал, и, конечно, роль Казахстана и Азербайджана в осуществлении этого важного проекта весьма значительна. Развитие данной артерии будет способствовать не только расширению торговой динамики, но и усилит позиции наших стран в качестве связующего моста между Востоком и Западом", - подытожил Токаев.