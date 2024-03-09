Суббота, 9 Марта 2024 12:38

АрмИнфо.Армения не только заинтересована, но и готова стать частью новых международных логистических и транзитных маршрутов. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью турецкому телеканалу TRT World коснулся хода реализации армяно-турецких договоренностей.

По словам министра, в целях конструктивного расширения дискуссии по этой теме, получения ощутимых результатов, а также наилучшего представления намерений и готовности Еревана был разработан проект <Перекресток мира>, который в случае реализации принесет экономические выгоды всем странам региона и за его пределами, и не только экономически, но и политически.

<В случае реализации он может стать важным фактором, способствующим миру в регионе, поскольку торговля и взаимосвязи приносят с собой определенную стабильность и мир. Это наше намерение>, - заявил он.

Как указал глава МИД, идея заключается в том, что товары и люди из Азербайджана могут пересекать границу РА и въезжать на территорию Нахичеванской Автономной Республикой, и то же самое должно распространяться на граждан РА.

<Есть четыре важных условия, которые позволят провести процесс правильно. Инфраструктуры, находившиеся в блокаде несколько десятилетий, должны быть разблокированы под суверенитетом стран, через территорию которых они проходят, действовать под национальной юрисдикцией сторон, а также на принципах равенства и взаимности. Эти принципы очень естественны, все в мире с этим согласятся, и мы слышим от Азербайджана, что они уважают эти принципы, у них нет намерения нарушать суверенитет Армении, но в то же время они предлагают, чтобы силы третьей страны были развернуты, например, вдоль железной дороги, которая пройдет через Армению. Они ожидают также, что граждане Азербайджана пройдут через территорию Республики Армения, минуя процедуры пограничного досмотра и таможенного контроля. Мы верим, что РА может обеспечить безопасность пассажиров, проходящих через ее территорию, мы можем облегчить процедуры, современные, инновационные технологии могут быть полезны в этом деле, но никто не может въехать и выехать из нашей страны без соответствующей регистрации>, - заключил министр.