Суббота, 9 Марта 2024 12:08

АрмИнфо. Еревану и Баку удалось договориться по многим вещам, но есть ключевые, очень важные вопросы, по которым позиции сторон пока далеки друг от друга. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью турецкому телеканалу TRT World коснулся хода реализации армяно-турецких договоренностей.

Так, на вопрос, к чему пришли Ереван и Баку на дипломатическом фронте, Мирзоян отметил, что РА обсуждает с АР не прекращение огня, а процесс достижения мира.

<Мы ведем переговоры по проекту мирного соглашения, есть и другие дискуссионные площадки. Прошли встречи на уровне лидеров стран, переговоры министров иностранных дел. Нам удалось договориться по многим вещам, но есть ключевые, очень важные вопросы, по которым позиции сторон пока далеки друг от друга. Я хотел бы упомянуть некоторые из наиболее важных из них.

Прежде всего, первое - это вопрос обеспечения территориальной целостности, признания границ и дальнейшего процесса делимитации. В 1991 году две страны подписали и ратифицировали документ, которым признали территориальную целостность и границы друг друга. Это декларация Алма-Аты. Не вдаваясь в подробности, это документ, которым двенадцать республик СССР признали, что, во-первых, СССР прекратил свое существование, а во-вторых, административные границы между ними были признаны межгосударственными, международными границами. В число этих республик входили Армения и Азербайджан. В ходе последнего раунда переговоров лидеры двух стран подтвердили свою приверженность Алма-Атинской декларации, ее принципам, в частности, в 2022 году в Праге, потом в Сочи, Брюсселе и по другим поводам. Таким образом, две страны подтвердили, что признают территориальную целостность друг друга, и согласились провести дальнейший процесс делимитации в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года. Однако теперь, когда мы хотим сослаться на Алма-Атинскую декларацию в мирном договоре, заявив о том, что я описал минуту назад, не более того, мы видим нежелание со стороны Азербайджана подписывать такой документ; они просто удаляют эту ссылку, эту часть из текста. По крайней мере, это вызывает вопросы у дипломатов РА, поскольку есть сомнения, что после преступлений, произошедших в нашем регионе, после насильственной депортации армян из Нагорного Карабаха, их родины, у Азербайджана могут быть дальнейшие планы, продолжать свои амбиции в отношении суверенной территории Армении. Во избежание такого сценария или недопонимания, если это недоразумение, Азербайджан может просто подписать упомянутый мною текст, ратифицировать его>, - подчеркнул он.

На вопрос, какие площадки Ереван считает наиболее удобными для конструктивных дискуссий, Мирзоян заявил - все. <Единственная проблема, по крайней мере, по моему личному мнению, заключается в отсутствии политической воли у другой стороны заключить мирное соглашение>, - заметил он.

Коснувшись перспектив участия Анкары в процессе в качестве посредника, Арарат Мирзоян отметил, что такие попытки были. Однако, продолжил он, <при всем уважении, наш ответ заключался в том, что для посреднических усилий, и это касается не только Турции, но и всех других игроков, мы должны видеть, что позиции и намерения потенциального посредника полностью сбалансированы, полностью нейтральны>. <Можно сказать, по крайней мере, сложилось впечатление, что позиции Азербайджана и Турции идентичны, что обычно не создает условий для посредничества. Тем не менее, мы высказали свои взгляды, и по этому вопросу тоже идет конструктивная дискуссия>, - отметил министр.