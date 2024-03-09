Суббота, 9 Марта 2024 11:56

АрмИнфо.Глава армянского МИД Арарат Мирзоян в интервью турецкому телеканалу TRT World коснулся хода реализации армяно-турецких договоренностей.

<Многое сделано, многое обсуждается, по некоторым вопросам мы пришли к согласию, но они еще не реализованы: например, открытие границы для граждан третьих стран и граждан Армении и Турции с дипломатическими паспортами. Это согласовано, но, к сожалению, пока не претворено в жизнь. Мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время. Есть и другие меры доверия, по которых мы достигли договоренности: например, восстановление исторического моста Ани. Это процесс, который мы проходим, но пришло также время увидеть ощутимые результаты на местах>, - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, какой он видит торговлю между Арменией и Турцией, глава МИД заявил, что существует прямая зависимость между открытием армяно-турецкой границы и развитием торговых отношений.

<Можно обсуждать, что больше повлияет на другое, но я считаю, что, если мы откроем границу, бизнес-связи начнут самостоятельно развиваться. У меня такое впечатление, что у нас есть лидерство, политическая воля с обеих сторон, и если мы сделаем окончательное шаги, откроем границу, то экономические связи будут развиваться и найдут свое русло>, - отметил Арарат Мирзоян