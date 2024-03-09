Суббота, 9 Марта 2024 11:52

АрмИнфо. Армения активно обсуждает идею вступления в ЕС, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян в интервью турецкому TRT World.

Как отметил Мирзоян, регион, включая Армению, переживает серьезные трансформации. <Для нас это также внутренний процесс. Народ Армении выбрал демократический путь построения общественной жизни, мы уже неоднократно доказали этот выбор посредством выборов, а также развития демократических институтов. И на этом пути мы видим, что Европейский Союз и США активно поддерживают наши демократические реформы и институциональные изменения. И вообще важно максимально диверсифицироваться, расширять круг партнеров и союзников. Вот так мы и движемся вперед, значительно углубляя наши отношения с ЕС, США, сохраняя при этом традиционные связи или, например, глядя еще и на Восток>, - заявил он, добавив, что РА строит совершенно новые качественные отношения с также с Индией и другими странами.

При этом, указал министр, для РА в приоритете развитие отношений с соседними странами. <Таково краткое описание нашей внешней политики>, - заметил он.

На вопрос задумывались ли в РА о вступлении в ЕС, членстве в НАТО, Арарат Мирзоян ответил: <Принимая во внимание все вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться в последние 3-4 года, в Армении активно обсуждаются новые возможности. Не открою секрета, если скажу, что

идея вступления в ЕС тоже есть в этом списке. У народа Армении есть европейские устремления, и, как я уже сказал, мы проходим этот процесс и увидим, каким будет конец этого процесса, в котором на данный момент никто не может быть уверен или делать прогнозы>.

Оценивая нынешний этап отношений с двумя западными странами - США и Францией, и их поддержку, глава МИД заметил, что на сегодня есть новые возможности для сотрудничества с этими странами. <У нас есть стратегический диалог с США, в рамках которого мы изучаем новые направления. То же самое я могу сказать и о Европейском Союзе. У нас есть Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС, но мы смотрим за рамки этого соглашения. Мы обсуждаем либерализацию визового режима, какие-то новые механизмы, которые можно использовать в наших отношениях. Я также хотел бы добавить, что впервые в истории Европейский Союз был вовлечен в вопросы безопасности нашего региона. Вы знаете, что в Армении находится миссия наблюдателей ЕС, которая контролирует границу между Арменией и Азербайджаном; Также важно отметить, что с момента развертывания миссии напряженность на границе снизилась, и мы видим, что миссия способствовала стабильности. Таким образом, мы включаем в наше партнерство новые направления, новые сферы и мы находимся еще на полпути процесса>, - заявил Мирзоян.

Напомним, что, согласно СМИ, в начале марта с.г. премьер Никол Пашинян на закрытой встрече с фракцией <Гражданский договор> заявил, что Армения должна подать заявку на вступление в ЕС не позднее осени этого года. Отмечалось, что премьер дал понять своим соратникам, что Запад требует от Армении практических шагов по отдалению от России и ее вытеснению из региона. Армении же в этой ситуации ничего не остается, как выполнять эти требования, так как <Россия давно отвернулась от нее>.