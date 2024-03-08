Пятница, 8 Марта 2024 01:10

АрмИнфо. 7 марта председатель межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального Собрания РА и Палаты представителей Республики Кипр Айк Конджорян и члены комиссии провели встречу с делегацией, возглавляемой министром иностранных дел Кипра Константиносом Комбосом.

Как передает пресс-служба НС РА, в ходе встречи стороны, высоко оценив тесное сотрудничество между дружественными странами как на законодательном, так и на исполнительном уровне, подчеркнули, что два государства исторически имеют схожие вызовы и проблемы.

Айк Конджорян выразил признательность кипрской стороне за то, что она всегда была рядом с Арменией во время многочисленных испытаний,

выпавших на долю армянского народа, и за озвучивание соответствующих заявлений и позиций. Лидер фракции <Гражданский договор>, указав на эффективность двусторонних отношений и на международных площадках, выразил надежду, что положительная динамика сохранится и в будущем.

Важной темой разговора стала полная реализация существующего потенциала сотрудничества в трехстороннем формате

Армения-Греция-Кипр.

Константинос Комбос подтвердил позицию Кипра относительно территориальной целостности и суверенитета Республики Армения. "Кипр против всего, что не соответствует международному праву", - заявил министр иностранных дел Кипра.

Члены комиссии подчеркнули важность визита делегации в Армению в контексте вызовов региональной безопасности. Они подчеркнули необходимость соответствующего ответа со стороны международного сообщества на то, что произошло в Нагорном Карабахе. Парламентарии также подняли вопрос о проводимой Азербайджаном политике этнической чистки, возвращении армянских военнопленных и других удерживаемых в этой стране лиц, сохранении армянского исторического и культурного наследия. Было отмечено, что Азербайджан последовательно устраняет армянское присутствие в Нагорном Карабахе.

В целях фиксации видимых результатов было указано на необходимость расширения возможностей сотрудничества в различных сферах. Речь шла о необходимости открытия посольств в обеих странах, активизации взаимных визитов на парламентском уровне.