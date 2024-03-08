Пятница, 8 Марта 2024 00:29

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 11 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 4, 5, 6, 7 в 1-ом квартале Давташена, жилые дома 91, 92, 93, 95 в кв. “Б-2” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами)

11:00-17:00 дома 11/3, 11/4 на улице Аргишти, жилые дома 10, 12 на улице Амиряна, жилой дом 20 на пр. Маштоца, жилые дома 45-55 на улице Бюзанда и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 1-51 на 13-ой улице, жилые дома 39-41 на пр. Комитаса, жилые дома 5-9 на улице Адонца, жилые дома 1, 2 на улице Толбухина, школа N77;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Ервандашат и Багаран;

в Котайкской области:

11։00-16։00 частично село Зовк; кварталы “Х. Абовян”, “П. Севак” в селе Ариндж;

13։00-15։00 6-ой, 7-ой, 8-ой микрорайоны, мэрия, дом Культуры, Дворец Пионеров, автостанция, жилое здание ‘Сипан”, новостройка Царукяна в городе Абовян;

в Гегаркуникской области:

11։30-13։00 питьевая насосная станция села Ацарат;

13:00-15:30 села Айаванк, Бердкунк, Лчап, Цовазард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); газозаправочная станция “Алик”, газозаправочная станция, прилегающая к селу Лчап, станция сотового оператора “Юком”, ООО “Аквартик”, газозаправочная станция “Палуни Айрапетян”, прилегающая к селу Цовазард, ЧП “Оник Гаспарян”;

в Тавушской области:

11:00-17:00 кварталы “Сараарт”, “Энгельс” в городе Степанаван; села Санаин, Акнер, Ахпат, Цахкашат.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 12 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 18, 19, 20, 21 в 16-ом квартале, жилые дома 8, 10, 10/1, 10/2, 12, 14, 16 в 1-ом Араратском массиве; частные дома на 1-ой улице Норка, частные дома на 1-ом переулке Норка, частные дома в ‘Норки Таг”, частные дома 303, 302/3 на улице Норки Айгинер; частные дома 92, 113, 117, 122-152, 151-173 в Норке; ООО “Арпине ев Арпине”, почтовое отделение N11 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилой дом 5 на улице Ер. Кочара, жилой дом 71/7 на улице С. Врацян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26 на 1-ой улице Аванесова; жилой дом 4 на улице Хагаг Дон;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 село Партизак;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улицы Касяна, Араратяна, Сарибека Варданяна, Теряна, Пароняна в городе Веди; частично села Покр Веди и Авшар;

10:30-12:30 частично село Бардзрашен;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично улицы Еркрабаннери, Камо, Шаумяна, частично Джермукское шоссе в городе Вайк;

в Котайкской области:

11:00-13:00 частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 38, 39, 40, садоводческая компания “Арагиль”;

11։00-16։00 частично село Зовк; кварталы “Х. Абовян”, “П. Севак” в селе Ариндж;

11։00-17:00 частично община Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

12:50-14:30 села Ланджахбюр, Гегаркуник, Сарухан, Гандзак, Кармир; абоненты-жильцы конца квартала “Ацарат”, село Цахкашен полностью, новая школа N8 в Ацарате; станция оператора “Юком” , газозаправочная станция “Кариш” в селе Кармир; школа N1 и станция оператора “Тим Телеком” в селе Сарухан;

в Тавушской области:

10:00-13:00 села Лусадзор, Хаштарак, Лусаовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).