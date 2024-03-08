Пятница, 8 Марта 2024 00:29

АрмИнфо.У Армении и Кипра общая история - история, где присутствует проследование, гонения, депортации, насилие. Об этом 7 марта в Ереване на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос.

По его словам, армяне и киприоты прошли через это, продолжают бороться и сегодня стоят перед экзистенциальными угрозами.

"И мы продолжает работать над тем, чтобы нейтрализовать имеющиеся угрозы", - сказал дипломат, еще раз напомнив о многовековых отношениях между двумя народами.

При этом он отметил, что в ближайшие месяцы Кипр откроет свое дипломатическое представительство в Ереване. Дипломат отметил, что с одной стороны это символический шаг, а с другой, он будет способствовать еще большему укреплению двусторонних отношений.

"Я также проинформировал моего армянского коллегу о последних процессах по Кипрскому вопросу. Мы благодарны Армении за ее позицию по вопросу достижения долгосрочного урегулированию этого вопроса", - сказал он.

Говоря об отношениях между Арменией и ЕС, Комбос подчеркнул, что Никосия решительно поддерживает углубление отношений между Ереваном и Брюсселем, а также увеличение численности гражданской мисси Евросоюза на территории РА.

В этом ключе он подчеркнул, что Кипр будет содействовать как укреплению институционального диалога между Арменией и ЕС, так и экономическим и политическим мероприятиям, которые приблизят Ереван к Брюсселю.

Коснувшись последних процессов на Южном Кавказе, глава МИД Кипра отметил, что его страна с первых минут выразила свою решительную поддержку Армении и направила гуманитарную помощь для решения нужд, возникших в результате массового насильственного перемещения населения Нагорного Карабаха.

От имени правительства страны Комбос заявил о программе строительства 10 теплиц в РА и подтвердил, что на Кипре готовы принять детей из Нагорного Карабаха.

"Агрессия, ревизионизм, депортации - все это неприемлемо для международного сообщества. Принуждение и применение силы не могут быть альтернативой диалогу. Суверенитет и территориальную целостность необходимо уважать в соответствии с международным правом и уставом ООН. Мы обязаны выступить против агрессии, ревизионизма и содействовать Армении как политически, так и материально", - заявил глава МИД Кипра, приветствовав все усилия по нормализации отношений Армении и Азербайджана.

В заключение он заверил, что Кипр полностью содействуем армянским коллегам. "Кипр был и остается надежным партнером Армении", - резюмировал он.