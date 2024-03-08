Пятница, 8 Марта 2024 00:24

АрмИнфо. 7 марта на границе между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой состоялась седьмая встреча Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева.

Как сообщает МИД РА, стороны провели обмен мнениями по вопросам делимитации и приступили к согласованию проекта Положения о совместной деятельности Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, а также обсудили проекты соответствующих инструкций по порядку проведения делимитационных работ.

Стороны согласились в кратчайшие сроки завершить согласование проекта Положения о совместной деятельности Комиссий.

Стороны также договорились определить дату и место проведения следующей встречи комиссий в рабочем порядке.