Пятница, 8 Марта 2024 00:22

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян прибыл в Национальное Собрание, где запланирована его встреча с вице-премьерами, министрами и членами фракции <Гражданский договор>.

Ни члены правительства, ни депутаты не стали раскрывать повестку встречи. Между тем, за последние десять дней это уже третья по счету закрытая встреча премьер-министра с данным составом. Как гласил релиз с последней встречи, Пашинян с членами правительства и однопартийцами обсудил вопросы внешней политики.

Тем временем, согласно СМИ, Пашинян на закрытой встрече с фракцией <Гражданский договор> заявил, что Армения должна подать заявку на вступление в ЕС не позднее осени этого года. Отмечалось, что премьер дал понять своим соратникам, что Запад требует от Армении практических шагов по отдалению от России и ее вытеснению из региона. Армении же в этой ситуации ничего не остается, как выполнять эти требования, так как <Россия давно отвернулась от нее>.