Пятница, 8 Марта 2024 00:19

АрмИнфо. Мэрия Еревана внесла изменения в проект единой билетной системы городского транспорта, предложив более низкие цены по сравнению с предыдущим проектом, да еще и с возможностью безлимитного проезда в течение данного периода.

Согласно сообщению пресс-секретаря городской администрации Айка Костаняна в Facebook, доработанный проект, который будет обсуждаться на предстоящем заседании Совета старейшин, предлагается следующее:

- 8800 драм за 30 дней;

- 23 600 драмов за 90 дней;

- 88 000 драм за 365 дней.

Во всех вариантах предоставляется возможность совершения неограниченного количества поездок.

<Приобретая любой пакет, граждане могут пользоваться всеми видами общественного транспорта. Для студентов и определенных групп населения будут внедрены льготы>, - написал представитель мэрии.

Таким образом, если пассажир будет пользоваться транспортом дважды в день, стоимость каждой поездки составит 147 драмов с месячным абонементом, 131 драм - с трехмесячным и 122 драма с годовым.

Отметим, что в начале с.г. столичные власти предложили повысить стоимость проезда в общественном транспорте в городе. Вице-мэр Еревана Сурен Григорян в ходе пресс- конференции сообщал, что на общественный транспорт будут действовать разные тарифные пакеты, поэтому указать точную сумму повышения цен затруднился. При этом он заявил, что при расчете на 60 поездок в месяц (речь идет о 30 календарных днях) за билет необходимо будет заплатить 11 000 драмов наличными, а при оплате через систему Telcell - 10 800 драмов. Аналогичным образом квартальные и годовые билеты будут стоить соответственно 25 тыс. драмов (через Telcell 24,8 тыс. драмов) и 110 тыс. драмов (108 тыс. драмов). "Соответственно, стоимость поездки в одну сторону на одном виде транспорта составит 180 драмов, вместо нынешних 100", - сказал он.

Проект вызвал широкий общественный резонанс, в результате чего 9 февраля он был снят с повестки предстоящего заседания Совета старейшин города. В столичной администрации заявили, что решили более подробно обсудить его и повторно представить на рассмотрение Совета.