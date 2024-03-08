Пятница, 8 Марта 2024 00:18

АрмИнфо. У общественного транспорта нет чисто технического или экономического содержания, у него есть лишь социальное и политическое содержание. Об этом 7 марта на общественных слушаниях, посвященных проекту реформ в городском транспорте Еревана, заявил лидер партии <Мать Армения> Андраник Теванян.

Он отметил, что городской транспорт касается огромного количества граждан. Власти Еревана представили проект повышения цен на проезд в общественном транспорте, чему противится партия <Мать Армения>, поскольку ожидаемое повышение приведет к существенному росту социальной напряженности. Причем, сам проект представлен без каких-либо серьезных обоснований. В этой связи, продолжил Теванян, одноименная фракция в Совете старейшин Еревана представила свой проект, в основе которого заложена идея внедрения карточек на проезд. Параллельно с этим предусмотрено полностью модернизировать транспортную систему. Суть проекта заключается во внедрении унифицированной системы оплаты и формирование льготных условий для социально незащищенных слоев общества. В частности, предусмотрено внедрить единовременную выплату в размере 400 драм, которая даст право пассажирам на неограниченное количество поездок в течение дня, для поездок в течение недели сумма составит 2 тыс драм, месяца - 5,5 тысяч драм, 6 месяцев - 20 тысяч драм, и года - 35 тысяч драм. Каждый пассажир, приобретший абонементы, сможет пользоваться ими неограниченное количество раз.

Теванян заметил, что в качестве альтернативы сохранится возможность наличной оплаты, при которой стоимость проезда составит 100 драм . Он также отметил, что при разработке проекта был учтен международный опыт, включая тарифную систему в Тбилиси.

Отметим, что столичные власти, после того, как "переварили" повышение стоимость парковки в Ереване в более чем 10 раз (с 12 тысяч, сумма возросла до 160 тысяч драм), решили повысить стоимость проезда в общественном транспорте в городе. Вице-мэр Еревана Сурен Григорян в ходе недавней пресс-конференции сообщал, что на общественный транспорт будут действовать разные тарифные пакеты, поэтому указать точную сумму повышения цен затруднился. При этом он сообщил, что при расчете на 60 поездок в месяц (речь идет о 30 календарных днях) за билет необходимо будет заплатить 11 000 драм наличными, а при оплате через систему Telcell - 10 800 драм. Аналогичным образом квартальные и годовые билеты будут стоить соответственно 25 тыс. драм (через Telcell 24,8 тыс. драм) и 110 тыс. драм (108 тыс. драм). <Соответственно, стоимость поездки в одну сторону на одном виде транспорта составит 180 драмов, вместо нынешних 100>, - сказал он.

Согласно муссируемым в СМИ данным, стоимость проезда в транспорте будет колебаться от 300 до 500 драм за одну поездку. Напомним, что c учетом сильной общественной критики городские власти изъяли данный проект из обращения, но пообещали вернуться к нему позже.