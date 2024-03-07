Четверг, 7 Марта 2024 17:28

АрмИнфо. Армения верна ранее заявленной позиции и привержена реализации мирной повестки с Азербайджаном. Об этом 7 марта на совместной пресс-конференции с коллегой из Кипра в Ереване заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, добавив, что проинформировал своего коллегу о последних процесса по нормализации армяно-азербайджанских отношений.

В этом связи армянский министр указал на ряд ключевых принципов в нормализации отношений, среди которых взаимное признание территориальной целостности и проведение делимитации границы в соответствии с Алма-Атинской декларацией от 1991 года.

Он напомнил, что две страны на высшем уровне неоднократно подтверждали приверженность реализации договоренностей в соответствии с принципами этой декларации, в том числе и в Праге, Сочи и Брюсселе.

"Мы считаем, что установление мира в нашем регионе на основании этого принципа будет плодотворным для стран региона не только с политической точки зрения, но и с экономической. Именно исходя их этого, мы презентовали инициативу "Перекресток мира", согласно которому будут разблокированы все региональные инфраструктуры.

Естественно при разблокировании маршрутов должны уважаться суверенитет, равноправие двух стран и все договоренности должны быть обоюдными", - сказал Мирзоян, добавив, что переговоры между сторонами продолжаются, и как только появятся новости, о них будет сообщено.