Четверг, 7 Марта 2024 15:39

АрмИнфо. Все страны мира должны уважать международно признанные суверенитет и территориальную целостность государств согласно Уставу ООН. Об этом 7 марта в Ереване на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос, находящийся в нашей стране с официальным визитом, касаясь вопроса об оккупации Азербайджаном свыше 200 кв км территорий РА.

Он констатировал, что безусловно, в Уставе Организации есть упущения, но тем не менее, иных универсальных правил сосуществования нет, следовательно, нет и альтернативы имеющемуся международному праву и оно должно уважаться всеми.

"Именно этот посыл должен продвигаться вперед и нужно сделать всё возможное для соблюдения вышесказанного мною. Кроме того, внимание международного сообщество должно быть сконцентрировано на принципе мирного разрешения всех существующих споров и конфликтов. С этой точки зрения Кипр последователен в продвижении этого принципа, поскольку и сам стал жертвой агрессии и вторжения. В июле текущего года исполнится 50 лет с незаконного вторжения Турции на Кипр. Мы стали жертвой именно этого поведения", - отметил кипрский министр, еще раз указав на безальтернативность поддержки международно признанных универсальных правил сосуществования.

В свою очередь глава МИД Армении заметил, что Ереван уже давно работает в направлении обеспечения дальнейшей стабильности и механизмов безопасности. В этом ключе он напомнил о дислокации на территории РА гражданской миссии ЕС, которая проводит мониторинг ситуации вдоль границы Армении с Азербайджаном.

"С момента дислокации эта миссия внесла существенный вклад в стабилизацию ситуации по всему периметру границы. В этой вязи можем только приветствовать решении ЕС расширить численность этой миссии",

- резюмировал Мирзоян.