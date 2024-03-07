Четверг, 7 Марта 2024 15:22

АрмИнфо.Одним из основных направлений внешней политики Туркменистана является дальнейшее развитие и укрепление всесторонних отношений с соседними государствами.

Как сообщалось ранее, в период с 4 по 6 марта текущего года представительная делегация Афганистана в главе с и.о. Министра промышленности и торговли Алхаджом Нуриддин Азизи посетила Туркменистан для участия в выставке товаров, произведённых в Афганистане, бизнес – форуме и других мероприятиях, организованных с целью расширения туркмено – афганских торгово-экономических связей.

В ходе пребывания в Туркменистане афганская делегация провела встречу в Министерстве иностранных дел Туркменистана, где был рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с реализацией экономических проектов и оказанием широкомасштабной гуманитарной помощи афганскому народу.

Также была затронута тема взаимодействия в водохозяйственной сфере.

В этой связи туркменская сторона отметила, что рациональное использование водных ресурсов в регионе должно осуществляться на основе общепризнанных норм международного права, регламентирующих режим водопользования на трансграничных реках, водотоках и пограничных озёрах.

В частности, внимание афганской делегации было привлечено к следующим вопросам:

Во-первых, необходимости научно-обоснованного и выверенного подхода забора воды из трансграничных рек, в первую очередь, с учетом реальных потребностей в использовании водных ресурсов;

Во-вторых, обеспечению строящихся гидротехнических сооружений на трансграничных реках высококвалифицированными кадрами, способными обеспечивать правильную эксплуатацию таких объектов;

В-третьих, безусловному соблюдению интересов всех государств, расположенных вдоль трансграничных рек, на основе международного права и посредством создания соответствующих механизмов управления водными ресурсами на основе принципов добрососедства, взаимного уважения, равноправия и транспарентности.

Встреча с афганской делегацией прошла в дружественной и конструктивной атмосфере.