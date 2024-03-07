Четверг, 7 Марта 2024 15:07

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые прокомментировал увольнение министра экономики Ваана Керобяна, который в настоящее время находится под домашним арестом.

<Должен сказать прямо, мне очень жаль, что эта кадровая смена происходит по известным всем нам обстоятельствам. Могу сказать слова признательности в адрес Ваана Керобяна за работу на посту министра экономики, но в данный момент не хочу давать никаких комментариев в том смыслe, что мы знаем, при каких обстоятельствах это произошло, но мы также должны быть осторожными, чтобы не нарушать презумпцию невиновности кого бы то ни было и не оказывать никакого влияния на результаты следствия>, - заявил Пашинян 7 марта в минэкономики, представляя коллективу нового министра Геворга Папояна.

Премьер выразил уверенность, что расследование будет полноценным и объективным, и будут получены ответы на вопросы. По его словам, верховенство закона для властей Армении является абсолютным приоритетом. "Еще раз говорю, мы не можем надеяться на то, что все безупречны в своих действиях, но мы также должны особенно внимательно относиться к законности расходования средств, принадлежащих государству и народу", - подчеркнул Пашиняном.

Никол Пашинян заметил, что все даже премьер, в своей повседневной работе несовершенны. Но при этом недопустимы посягательства на госсредства, добавил он. <Мы все понимаем, что существует множество объективных проблем, начиная с системы выплаты заработной платы в системе государственного управления: Еще раз говорю, мы не можем надеяться на то, что все мы безупречны в своих действиях, но мы также должны особенно внимательно относиться к законности расходования средств, принадлежащих государству и народу>, - указал он.

Отметим, что Керобян, заявивший об отставке 14 февраля, обвиняется в злоупотреблении и превышении должностных полномочий по делу о злоупотреблениях в Минэкономики Армении. Он не признает вину. Антикоррупционный суд в Ереване 16 февраля отправил его под домашний арест на срок два месяца.