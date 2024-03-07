Четверг, 7 Марта 2024 14:11

АрмИнфо.Наступила весна, и с ней появились те, кто поет “Без любви нет весны” (Arants ser chka garun), те, кто переживает из-за тех, кто поет и, конечно же, появился волнующий всех нас вопрос: что же подарить по случаю 8 марта и женского месяца?

Независимо от пола, у каждого из нас есть хотя бы одна любимая женщина, для которой хочется выбрать хороший подарок: мама, сестра, дочь или любимая жена попытаются скромничать, говоря, что подарок необязателен, и что они любят Вас даже без подарка, но мы же знаем, что без подарка день будет неполным. Такие заявления не делаются без подсказок, поэтому дадим несколько идей, что можно выбрать для милого и нежного существа.

Часы: хорошие и качественные часы или аксессуар , особенно любимой марки, могут стать прекрасным подарком на 8 марта. И не говорите, что счастливые люди не смотрят на часы: подарите ей часы, чтобы она никогда не опаздывала на встречи с Вами.

хорошие и качественные , особенно любимой марки, могут стать прекрасным подарком на 8 марта. И не говорите, что счастливые люди не смотрят на часы: подарите ей часы, чтобы она никогда не опаздывала на встречи с Вами. Аксессуары для домашней одежды: как бы Вы ни поощряли ее сиять и покорять мир днем, вечером, войдя в дом, дайте ей возможность насладиться всеми удобствами домашнего быта, моментами отдыха и восстановления. Подарите ей аксессуары для домашней одежды: мягкие тапочки, удобную домашнюю одежду, полотенца, удобную пижаму, плед... Это точно сделает ее очень счастливой.

как бы Вы ни поощряли ее сиять и покорять мир днем, вечером, войдя в дом, дайте ей возможность насладиться всеми удобствами домашнего быта, моментами отдыха и восстановления. Подарите ей аксессуары для домашней одежды: мягкие тапочки, удобную домашнюю одежду, полотенца, удобную пижаму, плед... Это точно сделает ее очень счастливой. Предметы ухода: втайне узнайте, каким брендом и какими средствами она пользуется, и даже если Вам это покажется обычным и привычным, мы уверены, что получение в подарок предпочтительного ухода никогда не разочарует ни одну женщину.

втайне узнайте, каким брендом и какими средствами она пользуется, и даже если Вам это покажется обычным и привычным, мы уверены, что получение в подарок предпочтительного ухода никогда не разочарует ни одну женщину. Съедобные подарки: не думайте, что эта идея устарела. Если Ваша любимая женщина, как и Вы, любит вкусно поесть или попробовать уникальные деликатесы, то о чем Вам еще беспокоиться? Вкусная корзинка с красивой упаковкой и элегантными цветами не оставит равнодушной ни одну женщину.

не думайте, что эта идея устарела. Если Ваша любимая женщина, как и Вы, любит вкусно поесть или попробовать уникальные деликатесы, то о чем Вам еще беспокоиться? с красивой упаковкой и не оставит равнодушной ни одну женщину. Если Вы все еще не можете решить, какой подарок выбрать, а перечисленные выше идеи Вам не по душе, то самым оптимальным вариантом станет подарочная карта. Только в этот раз поступите чуть иначе и вместо подарочной карты с маленьким полупустым пакетиком отправьте ей цифровую подарочную карту idplus, выбрав из возможных предложений ту торговую точку, которой ей точно понравится пользоваться. Считанные секунды, и подарочная карта с подходящей для Вас суммой будет у нее. Кстати, расплатиться подарочной картой idplus можно везде, где есть возможность расплатиться Idram, то есть в более чем 20.000 пунктах продажи!

Еще одна замечательная идея с Idram: выбирая подарки по случаю 8 марта, Вы можете получить скидку 20% сразу в 8 торговых точках, если оплата будет произведена с помощью Idram QR.

Теперь идите и думайте, что Вы будете дарить. Какой бы подарок Вы ни выбрали, у Вас всегда есть Idram, чтобы безопасно, быстро и комфортно совершать платежи, а если Вы, как в прошлые разы, не спланировали бюджет на месяц, и не отложили деньги на подарок, то, не волнуясь и не расстраиваясь, Вы можете расплатиться с помощью Rocket Line, которая доступна везде, где есть возможность расплатиться с помощью Idram. А оплатить Rocket Line 0% можно в более чем 8.500 торговых точках, купив подарок в тот же момент, а оплату произвести позже, не платя и одного драма.

В конце мы хотим просто напомнить: что бы Вы ни дарили, помните, что лучший подарок — это тот, который выбран от чистого сердца и с любовью.