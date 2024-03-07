Четверг, 7 Марта 2024 14:07

АрмИнфо.На железнодорожном вокзале Еревана открылась выставка картин «Мгновение души», посвященная Международному женскому дню 8 марта. На ней представлены работы начинающей художницы и сотрудницы компании «Южно-кавказская железная дорога» Наринэ Асланян.

На выставке представлены работы Асланян преимущественно на женскую тематику. Это в основном портреты и образы, выражающие состояние души на данный конкретный момент. Сама автор говорит, что экспозиция создавалась в разные годы, в моменты душевных переживаний и мощного вдохновения. Вдохновения образами, картинами разных выдающихся портретистов, простыми людьми и эмоциями.

«Каждый художник сначала был любителем. Эта блестящая фраза принадлежит американскому поэту и мыслителю Ральфу Вальдо Эмерсону. Так вот, все представленные работы – это попытка художника-любителя представить свое видение эмоциональных переживаний женщины посредством ее взгляда, выражения чувств, запечатления движения и языка тела. Значительная часть работ создавалась спонтанно, прямо на рабочем месте, без предварительных эскизов и черновиков, превратившись затем в серию женских портретов и образов», - говорит Н.Асланян.

Выставка продлится месяц. Вход для посетителей свободный.