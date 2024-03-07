Четверг, 7 Марта 2024 13:28

АрмИнфо. После массового шантажа, кампании лжи и угроз, "Немецкое общество внешней политики" и "Фонд Аденауэра" были вынуждены отменить мероприятие "Защита находящегося под угрозой исчезновения культурного наследия Нагорного Карабаха" и провести его только виртуально. Об этом в своем микроблоге в Твиттер (Х) сообщил посол Армении в ФРГ Виктор Енгибарян.

При этом посол выразил убеждение, что немецкие друзья должны сделать выводы в связи со сложившейся ситуацией. "Чтобы оставаться позитивными, мы надеемся, что, после этого ненужного шума против независимых ученых и НПО, теперь гораздо больше людей захотят принять участие в мероприятии виртуально. Спасибо страйкерам за дешевый маркетинг, и желаю участникам "безопасной" дискуссии", - написал армянский дипломат.

Отметим, что несмотря на то, что армянский дипломат открыто не указывает усилиями кого было сорвано это мероприятие, до более чем известно, что эта сделал Азербайджан.

Два дня назад представитель одной из НПО Хафиз Сафиханов заявил, что азербайджанские НПО направили открытое письмо директору Германского совета по международным отношениям Гунтраму Вольфу и председателю Фонда Конрада Аденауэра Норберту Ламмерту, в котором потребовали отменить мероприятие под названием "Культурное наследие Арцаха" запланированное на 6 марта в Берлине.

Добавим, что на фоне бездействий всего международного сообщества, Азербайджан сегодня открыто занят уничтожением культурного наследия в оккупированном Арцахе. Организации, в области защиты культурного наследия, в том числе и ЮНЕСКО хранят гробовое молчание в связи с происходящим