Четверг, 7 Марта 2024 13:08

АрмИнфо. Неизвестный гражданин попытался совершить 7 марта акт самосожжения перед зданием правительства РА.

Он попытался облить себя жидкостью, предположительно, бензином, но был схвачен группой сотрудников правоохранительных органов. В ходе потасовки с полицейскими гражданин заявил, что обладает программой спасения мира. "Я энергетик всего мира. Программу Армения без армян реализует один человек, и это не Пашинян", - успел заявить гражданин журналистам. "Держитесь подальше, я всех взорву", - кричал он.

Отметим, что гражданин был усажен в патрульную машину и увезен в неизвестном направлении.