Четверг, 7 Марта 2024 12:40

АрмИнфо. Иранские СМИ представили детали переговоров глав оборонных ведомств Ирана и Армении Мохаммада Реза Аштиани и Сурена Папикяна в Тегеране.

Так, согласно Mehr, собеседники обсудили вопросы, связанные с региональной безопасностью.

"Укрепление отношений со всеми соседями является одним из принципов внешней политики Исламской Республики Иран", - сказал Аштиани, добавив, что Иран придает большое значение своим отношениям с Арменией.

"С момента обретения Арменией независимости отношения между двумя странами в различных сферах всегда были на подъеме", - добавил он.

Иранский министр выразил поддержку Ирана миру в регионе. "Решительная позиция Исламской Республики Иран заключается в поддержке территориальной целостности стран региона и их права на суверенитет над всей своей территорией и неизменности международно признанных границ", - подчеркнул иранский министр.

Аштиани заверил, что в отношении Кавказского региона Иран останется верен этой политике и будет поддерживать прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией.

"Что касается безопасности региона, он сказал, что региональная безопасность должна поддерживаться странами региона и любой подход, противоречащий этой политике, неприемлем ни в коем случае".

Сурен Папикян, в свою очередь, сказал: "Для нас очень важно, чтобы обе страны одинаково относились к стабильности в регионе".