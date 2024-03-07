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АрмИнфо. Иранские СМИ представили детали переговоров глав оборонных ведомств Ирана и Армении Мохаммада Реза Аштиани и Сурена Папикяна в Тегеране.
Так, согласно Mehr, собеседники обсудили вопросы, связанные с региональной безопасностью.
"Укрепление отношений со всеми соседями является одним из принципов внешней политики Исламской Республики Иран", - сказал Аштиани, добавив, что Иран придает большое значение своим отношениям с Арменией.
"С момента обретения Арменией независимости отношения между двумя странами в различных сферах всегда были на подъеме", - добавил он.
Иранский министр выразил поддержку Ирана миру в регионе. "Решительная позиция Исламской Республики Иран заключается в поддержке территориальной целостности стран региона и их права на суверенитет над всей своей территорией и неизменности международно признанных границ", - подчеркнул иранский министр.
Аштиани заверил, что в отношении Кавказского региона Иран останется верен этой политике и будет поддерживать прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией.
"Что касается безопасности региона, он сказал, что региональная безопасность должна поддерживаться странами региона и любой подход, противоречащий этой политике, неприемлем ни в коем случае".
Сурен Папикян, в свою очередь, сказал: "Для нас очень важно, чтобы обе страны одинаково относились к стабильности в регионе".
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|Сердар Бердымухамедов и генсек ОБСЕ обменялись мнениями по ключевым вопросам сотрудничества
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