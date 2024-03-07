Четверг, 7 Марта 2024 12:18

АрмИнфо. Результаты "масштабных оперативно-розыскных мероприятий", предпринятых Следственным комитетом РА в отношении экс-министра экономики РА Ваана Керобяна, близки к нулю. Об этом 7 марта на пресс-конференции заявил адвокат бывшего министра Тигран Егорян.

По его словам, согласно органу предварительного следствия, якобы руководители Министерства экономики, войдя в преступный сговор,

попытались оказать содействие одной из компаний. Эти результаты не впечатляют и они неэффективны. Более того, они близки к срыву, что привело к принуждению людей к даче нужных показаний. "У органа дознания нет вопросов к господину Керобяну, нет никаких содержательных серьезных вопросов, из которых можно было бы сделать вывод о проведении комплексного расследования и выяснения обстоятельств произошедшего. Для нас более чем очевидно, что предварительное следствие идет по следующей логике: сформирована версия, решено, что события таковы и, независимо от фактов, делается все, чтобы направить дело в нужном для органа следствия направлении",

- сказал он, указав на отсутствие каких-либо внятных фактов, свидетельствующих о совершении преступления. Более того, наблюдаются закулисные процессы, которые далеки от силы права, и которые говорят о том, что кто-то на основании каких-то своих наблюдений сообщил о возможных правонарушениях, и на основании этих подозрений были предприняты конкретные действия. Адвокат отметил, что следствие учитывает только факты, подтверждающие обвинение, но не учитывают другие обстоятельства, которые опровергают обвинение. Следователи, как отметил Егорян, плохо себе представляют саму систему государственных закупок. Они берут за основание то, что компания предложила цену в три раза дороже, но не учитывают качество товара и услуг. "Логика следователей не соответствует логике, по которой государство должно осуществлять закупки. И в данном случае государство сделало выбор, исходя из соотношения цена/качество. Анализ же действий следственных органов и прокуратуры по делу о госзакупках говорит о нулевом характере обвинений", - сказал адвокат.

Антикоррупционный суд Армении в середине февраля отправил экс-министра экономики Армении Ваана Керобяна под домашний арест на

срок два месяца. 15 февраля он был приглашен на допрос в Следственный комитет в связи с резонансным делом о злоупотреблениях в Минэкономики Армении. Его обвинили в злоупотреблении и превышении должностных полномочий. Уголовное дело против ряда чиновников Минэкономики и представителей частного сектора было возбуждено 31 января. По версии следствия, в рамках тендера "Создание банка общественных инвестиционных программ" должностные лица вступили в сговор с руководителем одной из компаний, создав искусственные препятствия для участия ее конкурента. В результате победила компания (Synergy), которая представила заявку в три раза дороже (на 392 млн. драм). По делу были арестованы директор компании Synergy Ашот Ованнисян, бывшая сотрудница компании, невестка спикера парламента Ани Геворкян, еще одна сотрудница компании Лили Мкрян (Геворкян и Мкрян освобождены под залог, подписку о невыезде и поручительство), а также главы департамента политики государственных инвестиций и реализации сельхозпрограмм Минэкономики Лили Сираканян и Тарон Мартиросян. Уволенная заместитель министра экономики Ани Испирян была отправлена под домашний арест.

Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что в рамках производства по факту очевидных злоупотреблений, допущенных в ходе тендера на закупку услуги "Создание Банка государственных инвестиционных проектов" для нужд Министерства экономики РА возбуждено уголовное преследование в отношении 8 лиц. Из них 5 - должностные лица Министерства экономики, 3 - представители коммерческой компании.