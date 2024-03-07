Четверг, 7 Марта 2024 11:08

АрмИнфо.Правительство Армении 7 марта одобрило проект закона <О ратификации Соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Правительством Республики Армения и Правительством Республики Греция>.

Как говорится в пояснении к документу, двустороннее военное сотрудничество между Республикой Армения и Республикой Греция осуществляется <Соглашением о военном сотрудничестве между Министерством обороны Республики Армения и Министерством национальной обороны Республики Греция>, подписанным в 2011 году с целью обеспечения надлежащих условий военно-технического сотрудничества на основе равноправия и взаимного уважения. В разные годы были подписаны соглашения о порядке и условиях обучения граждан РА в военно-учебных заведениях Греции, о сотрудничестве в области вооружения и оборонных технологий, военной медицины, которые предусматривали сотрудничество в сферах военного образования, военных учений, военной медицины и топографии.

В 2018 году армянская сторона предложила греческой стороне подписать Соглашение <О военно-техническом сотрудничестве между Правительством Республики Армения и Правительством Республики Греция> на межгосударственном уровне. Соглашение было подписано 14 декабря 2023 года в Афинах - документ подписали министр национальной обороны Греции Николаос Дендиас и министр обороны Армении Сурен Папикян в рамках официального визита последнего в Грецию.

Положения соглашения определяют направления сотрудничества между сторонами, в частности, содействие исследованиям, разработкам и производству новых технологий и продукции военного назначения в целях укрепления обороноспособности, в соответствии с национальным законодательством сторон.

Соглашение включает такие важные направления сотрудничества, как передача технологий и техническая помощь в производстве оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, обмен информацией и опытом в сфере производства боеприпасов, проведение исследований в области товаров военного назначения и их производства, создание совместных организации по их производству, а также иные направления по взаимному согласию сторон. Соглашение предусматривает положения о формах военно-технического сотрудничества, включая подготовку технического персонала, оказание услуг, связанных с ремонтом и эксплуатацией продукции военного назначения, произведенной в третьих странах.

В рамках соглашения продажа результатов совместной работы и оборудования третьим лицам, а также предоставление разрешения на производство потребуют предварительного письменного согласия обеих сторон, а их доступ к третьим лицам будет регулироваться отдельными соглашения.

В целях реализации соглашения и содействия сотрудничеству планируется создать армяно- греческую комиссию, которая должна оценить соглашение, представить рекомендации и приоритеты для дальнейшего развития сотрудничества, а также утвердить график своей работы.

Соглашение также предусматривает порядок разрешения споров, возникающих при его толковании и применении, а также вступления в силу и прекращения действия Соглашения.

<Ратификация соглашения полностью соответствует стратегическим интересам Республики Армения и его реализация дает возможность расширения международного сотрудничества в военно-технической сфере, развития военно-промышленного комплекса, создания возможностей для ВС Республики Армения в плане оснащения современным вооружением, военной и другой техникой и перспективного развития>, - говорится в документе.