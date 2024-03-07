Четверг, 7 Марта 2024 10:31

АрмИнфо. В Совете Федерации выразили обеспокоенность поспешностью Еревана в принятии решения по выводу российских пограничников из ереванского аэропорта "Звартноц".

Отметим, что 6 марта секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Армения направила российским властям официальное письмо, которым уведомляет о прекращении присутствия пограничников РФ в аэропорту "Звартноц".

Так, первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров комментируя ситуацию "Парламентской газете" отметил, что от официального Еревана предложений о создании смешанной комиссии не прозвучало - лишь информирование о принятом решении как о свершившемся факте. По его словам, настораживает и поспешность, с которой принималось Ереваном решение. "Мне, честно говоря, непонятно, чем помешали армянам российские пограничники в аэропорту. Нам остается об этом только гадать. Все решения - кого впускать, а кого нет в страну - власти Армении принимали самостоятельно", - сказал сенатор.

Джабаров не стал отрицать, что сегодня российско-армянские отношения переживают не самые лучшие времена. В частности, руководство Армении никак не может определиться по поводу своей позиции об участии страны в ОДКБ, при этом некоторые политики в Ереване считают, что Армении выгодно быть членом ЕС.

"Боюсь, что решение прекратить присутствие пограничников ФСБ России в аэропорту Звартноц не улучшит климат российско-армянских отношений. Полагаю, что свое слово здесь может сказать большая армянская диаспора в России, которая имеет как родственные, так и деловые и политические связи в Армении", - считает он.

При этом Джабаров уверен: никто, кроме России, Армению в регионе не защитит. "Чем раньше в Ереване это поймут, тем лучше для народа Армении. Да, кто-то говорит о Франции. Но мы видели, как совсем недавно французские военные уходили, можно сказать, убегали из Центральной Африки", - заметил российский сенатор.

Отметим, что Статус пограничных войск России, находящихся на армянской территории, регулируется соответствующим договором между РФ и Республикой Армения. Документ был подписан в Ереване еще 30 сентября 1992 года. В нем, в частности, указывается, что свои действия по охране государственной границы наши погранвойска согласовывают с президентом и правительством Армении. "Пограничные войска РФ, находящиеся на территории Республики Армения, уважают суверенитет Республики Армения, соблюдают местное законодательство и не допускают вмешательства во внутренние дела Республики Армения", - указывается в договоре.

В свою очередь, местные власти, согласно документу, "уважают правовое положение пограничных войск РФ, лиц, входящих в их состав, и членов семей этих лиц и не допускают никаких действий, затрудняющих выполнение пограничными войсками РФ своих задач". "Они принимают необходимые и согласованные с пограничными войсками РФ меры, обеспечивающие их безопасность, а также сохранность имущества войск, включая меры по предупреждению любых противоправных действий", - следует из текста договора.

При этом для урегулирования вопросов, связанных с пребыванием российских пограничников в Армении, стороны договора должны назначать своих уполномоченных (статья 27), а для решения вопросов, связанных с толкованием или применением договора, "создается смешанная комиссия, в состав которой каждая из сторон назначает трех своих представителей" (статья 28). В случае если такая комиссия не сможет разрешить переданного ей вопроса, он "передается на разрешение по дипломатическим каналам в возможно короткий срок". При этом сам договор может быть изменен с согласия обеих сторон (статья 29).