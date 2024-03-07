Четверг, 7 Марта 2024 10:28

АрмИнфо.Текущий ход и перспективы развития сотрудничества в области обороны обсудили на встрече в Тегеране министр обороны Армении Сурен Папикян и министр обороны и поддержки вооруженных сил ИРИ, бригадный генерал Мохаммад Реза Караи Аштиани.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, министры обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, подтвердили свои позиции по установлению долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе.

В ходе встречи был достигнут ряд договоренностей по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В рамках официального визита в Исламскую Республику Иран, Папикян 6 марта также встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных

сил Ирана, генерал-майором Мохаммадом Багери.

В ходе встречи были обсуждены вопросы военного сотрудничества и региональной безопасности.